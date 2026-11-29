Tras la P19 en clasificación, Fernando confiesa que será otra carrera más de sufrimiento y no entiende la esperanza que siempre se deposita en Aston Martin haga un gran resultado.

Ya solo quedan dos carreras de sufrimiento para Aston Martin. El año donde más esperanzas se depositaba de hacer un gran salto se han convertido en una pesadilla que sueñan con acabar la próxima semana. En Catar volverán a estar en la cola de la parrilla junto a los Cadillac.

Tras la clasificación del sábado, Fernando Alonso ha compartido una reflexión sobre la insistencia en creer en que darán la sorpresa en algún trazado: "En esta fase de la temporada ya está más o menos todo estabilizado y no esperamos gran cosa. No sé si hay ilusión o expectativas por ser nosotros que no conseguimos rebajar".

"Los demás equipos lo hacen mejor en ese sentido, porque hay equipos que están haciendo un mal año y parece que no hay que buscar la positividad en el fin de semana. Sabes que va a ser una carrera difícil, la pasas, y la siguiente va a ser más o menos igual", ha meditado el asturiano en Losail.

Ha vuelto a señalar al motor como el gran lastre a la hora de competir o incluso liderar la zona media de la parrilla: "Nosotros tenemos carreras difíciles continuamente y siempre preguntan qué va a pasar el domingo o cómo se puede remontar. De ninguna manera. Perdemos dos segundos en la recta".

"En carrera sufriremos mucho más porque en la lucha rueda a rueda es donde de verdad vemos todas nuestras debilidades. Hay poco que hacer a parte de luchar con tu compañero", ha reconocido el bicampeón en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Las parada obligatoria también perjudica a Aston Martin

Una de las pocas virtudes del 'AMR26' es que degrada poco, sin embargo, la norma de no hacer más de 27 vueltas con un compuesto perjudica a los de Silverstone a la hora de progresar: "Si no fuera por la limitación de 27 vueltas podríamos ir a una parada y no habría muchos adelantamientos".

"Tampoco parece que vaya a haber algo de caos y los neumáticos duran mucho. Espero una carrera aburrida e intentaremos, como siempre, aprender cosas, acumular kilómetros y ver diferentes estrategias de energía. Hacer un pequeño entrenamiento con Lance más que nuestra guerra particular", ha zanjado el ovetense.