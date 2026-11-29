El contexto López Miras habló este sábado del "peligro potencial" que supondría la llegada del buque Med Emre. "No existe ningún informe técnico que garantice que no hay un riesgo medioambiental. Si se produjera una catástrofe, el único responsable será el Gobierno de España", apuntó.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, informó que el buque Med Emre, naufragado en Ibiza, será remolcado al puerto de Cartagena el miércoles o jueves, según le comunicó el vicepresidente del Gobierno, Carlos Cuerpo. Este anuncio se produce tras la intención de López Miras de presentar un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar su llegada, alegando un "peligro potencial". La Delegación del Gobierno defiende que Cartagena es el "único puerto seguro" para el buque, y el remolque se realizará a baja velocidad, extremando precauciones. López Miras advierte sobre el riesgo medioambiental y responsabiliza al Gobierno de España si ocurre una catástrofe.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este domingo que el buque Med Emre naufragado en Ibiza llegará remolcado al puerto de Cartagena los próximos miércoles o jueves, no este lunes, según le comunicó a mediodía de este sábado por teléfono el vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo.

Este anuncio llega un día después de que el propio López Miras anunciase que el Gobierno de Murcia presentaría un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para pedir medidas cautelarísimas y evitar su llegada. Por su parte, Delegación de Gobierno insistió en que es una "decisión estrictamente técnica" y que no hay otra opción.

Según defienden desde el Gobierno, el puerto de Cartagena es el "único puerto seguro que reúne las condiciones de profundidad, espacio para la operación y seguridad necesarias", explicando que el remolque del buque se realizará a una velocidad muy baja de entre uno y dos nudos extremando todas las precauciones.

López Miras habló este sábado del "peligro potencial" que considera que supone la llegada del buque Med Emre. "No existe ningún informe técnico que garantice que no hay un riesgo medioambiental. Si se produjera una catástrofe, el único responsable será el Gobierno de España", apuntó.

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