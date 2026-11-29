Escudería y piloto, con seis títulos mundiales a sus espaldas, dejaron un momento tremendamente emotivo durante la mañana del domingo. Se despidieron con el recuerdo de haber marcado una época en el motociclismo.

Por mucho que Marc Márquez haya resurgido con Ducati, hay una escudería que siempre ocupará gran parte del corazón del diez veces campeón del mundo. No se entiende la carrera de Marc sin Honda y tampoco se entiende la magnitud de Honda como escudería sin Marc.

Juntos marcaron una época que es historia del motociclismo. Seis mundiales en siete años. Seis mundiales en la época dorada de MotoGP en la que competían los mejores pilotos. Honda y Márquez se impusieron a Valentino Rossi, Jorge Lorenzo o Casey Stoner, entre otras muchas leyendas.

La relación entre Marc y la fábrica japonesa llegó a superar ese vínculo de escudería-piloto. Prueba de ello fue ese conmovedor abrazo que tuvieron en el Gran Premio de Japón de 2025 justo después de que Márquez cerrara la consecución de su noveno mundial.

El de Cervera, antes de subir a recoger el podio, no dudó en ir abrazando uno a uno a los miembros de Honda con los que tantos éxitos y momentos difíciles había compartido. En Valencia, durante la jornada del domingo, ha hecho lo mismo mostrando el cariño que tiene hacia su familia más importante en el motociclismo.

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