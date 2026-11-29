Guevara lo tuvo en su mano pero perdió la tercera posición a pocas vueltas del final. Ese adelantamiento hizo bueno el quinto puesto de Manu.

El Mundial de Moto2 parecía que iba a ser solo cosa de dos pilotos pero hubo un protagonista inesperado. Collin Veijer, undécimo clasificado del Mundial, jugó un papel absolutamente decisivo en la consecución del título de Manu González.

El joven piloto neerlandés no dudó en hacer su carrera, y sin quererlo, terminó por decidir el título. Izan Guevara, a falta de tres vueltas para el final, perdió la tercera posición a manos de Veijer cuando en ese momento el campeón del mundo.

Manu culminó una remontada tremenda desde la décima posición hasta la quinta. Cuando llegó al ecuador del top-10, su dinámica se vio interrumpida. Fue entonces cuando se encomendó a un milagro que terminó sucediendo.

El piloto madrileño no pudo contener las lágrimas tras quitarse un peso de encima absolutamente tremendo. No hay que olvidar que González perdió un Mundial que tenía prácticamenter ganado ante Diogo Moreira hace un año. Fue un golpe muy duro para él.

Habiendo comenzado muy bien este año, todo apuntaba a que iba a ganar sin apenas oposición pero apareció Izan Guevara. El mallorquín tomó un papel parecido al de Moreira. Si hacer mucho ruido, comenzó a pelear de tú a tú con Manu hasta el punto de llegar a la última carrera con posibilidades de muy serias de título.

El final ha sido absolutamente agónico porque, durante gran parte de la carrera, Guevara era campeón del mundo tan solo por medio punto. Sin duda, uno de los desenlaces más increíbles de la historia del motociclismo.