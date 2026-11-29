El primer cayuco que ha sido desembarcado este viernes en el muelle de La Restinga, en El Hierro

El dato El fallecido se encontraba en la segunda embarcación, que ha sido rescatada este domingo con 88 personas de Senegal y Gambia después de siete días de navegación desde Mbour.

Salvamento Marítimo rescató dos cayucos con más de 131 personas cerca de La Restinga, El Hierro. El primer cayuco fue localizado a 13 millas de la isla por la Guardia Civil, y el Centro Coordinador de Salvamento en Tenerife activó a la salvamar Acrux para su rescate. Los migrantes desembarcaron el domingo a las 08:00 horas. El sábado, la salvamar Diphda escoltó un segundo cayuco, detectado a 12 millas de La Restinga, desembarcando 131 personas a las 22:15 horas. Entre los migrantes, todos subsaharianos, había 25 mujeres y 25 menores.

Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche de este sábado y la mañana del domingo a 219 migrantes que viajaban a bordo de dos cayucos, en uno de los cuales había una persona fallecida, según han informado a EFE fuentes de los equipos de rescate y emergencias.

El fallecido se encontraba en la segunda embarcación, que ha sido rescatada este domingo con 88 personas de Senegal y Gambia después de siete días de navegación desde Mbour (Senegal). A bordo iban 68 hombres, nueve mujeres y diez menores, además de la persona fallecida.

Un joven que navegaba en la embarcación ha tenido que recibir asistencia sanitaria y ser trasladado al hospital de campaña de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para recibir atención hospitalaria.

La otra embarcación arribó a La Restinga durante la noche del sábado con 131 personas de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Guinea Bissau y Mali, tras ocho días de navegación desde Sekunda (Gambia). En ella viajaban 88 hombres, 26 mujeres y 17 menores (12 niños y cinco niñas). Seis de sus ocupantes necesitaron asistencia sanitaria, aunque ninguno tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario.

Entre las personas atendidas había una mujer embarazada de cinco meses que se encontraba asintomática y fue sometida a una revisión, además de los cuadros frecuentes de deshidratación o el llamado "pie de patera".

En la atención a ambas embarcaciones han intervenido equipos sanitarios desplegados en La Restinga, con participación del Servicio de Urgencias Canario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y Cruz Roja.

Estas nuevas llegadas se producen apenas dos días después de la última tragedia de la Ruta Canaria frente a El Hierro, cuando un cayuco que había permanecido diez días en el mar fue localizado a la deriva a unos 72 kilómetros al sur de la isla con 90 supervivientes y 14 cadáveres.

La ONG Caminando Fronteras sostiene que en aquella embarcación, que había salido de Banjul (Gambia), viajaban unas 120 personas y elevaría por ello a 30 el número de víctimas entre fallecidos y desaparecidos. Se espera que los 14 cadáveres sean inhumados este domingo en cementerios de los tres municipios de la isla.

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