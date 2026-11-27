El piloto español Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2026, durante la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP

Los detalles El piloto, que ha anunciado su retirada este viernes, recuerda que tuvo problemas de doble visión después del GP de Indonesia y de Le Mans. "Fue una de las principales razones por las que controlaba el riesgo en esta segunda parte de la temporada", ha explicado en rueda de prensa.

Marc Márquez ha sorprendido al anunciar su retirada al inicio de los Libres 1 del GP de Valencia, una noticia que ha causado un gran impacto en el paddock de MotoGP. En una rueda de prensa, el piloto español, recién coronado campeón del mundo por décima vez, reveló que sus problemas de visión en algunos grandes premios le han generado "miedo". A pesar de haber firmado con Ducati en marzo con optimismo, Márquez admitió que su brazo se debilitará con el tiempo y que la visión doble es su principal preocupación. Tras reflexionar, decidió retirarse después del GP de Motegi, una decisión que solo conocía su hermano, Álex Márquez.

Marc Márquez ha explicado las razones detrás de su retirada, anunciada por sorpresa en el comienzo de los Libres 1 del GP de Valencia y que ha supuesto una auténtica bomba en el paddock de MotoGP. En una rueda de prensa posterior a estos entrenamientos, el piloto español, que acaba de proclamarse campeón del mundo por décima vez en su carrera, ha compartido sus problemas de visión en algunos grandes premios, algo que le ha llevado a tener "miedo".

Márquez se ha remontado al mes de marzo, cuando firmó su contrato con Ducati, un momento en el que era "súper optimista" pese a sus problemas con el brazo. El piloto reconoce que su brazo será "más débil" con el paso de los años, pero hay otro problema que le hace "sentir el miedo": la visión doble.

"Hay otro punto en el que tengo miedo y empiezo a sentir el miedo. Quiero decir, no es el miedo a las motos. No es el miedo a la velocidad. Es una lesión que está ahí, pero por el momento no está afectando mi vida personal y profesional. Después del GP de Indonesia tuve visión doble, solo durante 48 horas. Después de Le Mans tuve otra visión doble otra vez, solo durante 12 horas. Afortunadamente esas dos veces pude recuperarme bien. Y fue una de las principales razones por las que controlaba el riesgo en esta segunda parte de la temporada", ha detallado.

Tras un periodo de reflexión, Márquez decidió dar un paso atrás y poner punto y final a su carrera. "Somos humanos, y a veces estamos montando al 100%, pero la pasión está ahí, la adrenalina está ahí, soy rápido, me siento competitivo, pero a veces es mejor pensarlo. Lo he disfrutado mucho, hasta ahora", ha concluido.

Márquez ha confesado que tomó la decisión de retirarse "después del GP de Motegi" y solo su hermano, Álex Márquez, conocía su decisión. "Decidí anunciar hoy mi retiro, porque era la única oportunidad de pelear por el Campeonato del Mundo este año. Quiero decir, para mí hablar sobre el retiro era sacar energía", ha afirmado.

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