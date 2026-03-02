Albares defiende la postura "coherente" de España tras el ataque a Irán y advierte: "Esto no va de democracia, va de otras cosas"

El contexto Estas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores se producen después de que el canciller israelí, Gideon Saar, acusase al Gobierno de España de "apoyar a todos los tiranos del mundo".

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que España "tiene una política exterior coherente" respecto al ataque de Israel y EEUU contra Irán.

De esta forma, ha indicado que el país siempre está "a favor de la paz y en contra de la guerra", ante la acusación israelí de que apoya "a todos los tiranos del mundo".

El ministro ha sostenido que la operación llevada a cabo por Estados Unidos e Israel "no va de democracia", al tiempo que ha negado nuevamente que Washington haya usado las bases de Morón y Rota para la misma.

"Nosotros queremos democracia, libertad, derechos fundamentales para los iraníes pero también quiero ser muy claro, esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas", ha señalado en una entrevista en 'Telecinco', en la que ha vuelto a criticar la "acción unilateral" de Estados Unidos e Israel así como los "ataques injustificados" por parte de Irán contra países de la región en represalia.

En una entrevista con Euronews, José Manuel Albares, ha respondido a las críticas vertidas por el canciller israelí, Gideon Saar, contra la política exterior de España. Saar sostuvo, también en Euronews, que el Gobierno español, "que apoya a todos los tiranos del mundo como lo hizo con Venezuela, ahora apoya a Irán".

Para el canciller de Israel, el ataque a Irán "está totalmente justificado por el derecho internacional, porque el derecho internacional y nacional justifican la legítima defensa", y en su opinión, "cuando un Estado jura y actúa para eliminar a otro, este Estado no debería esperar a que suceda".

Albares ha señalado que considera el planteamiento de su homólogo israelí "absurdo y ridículo", y ha defendido que España "tiene una política exterior coherente", mediante la que "siempre apoyamos la democracia, siempre apoyamos el derecho internacional y las Naciones Unidas, y siempre estamos a favor de la paz y en contra de la guerra".

Esa postura, ha subrayado, es la que mantiene España "en Gaza, Oriente Medio, Venezuela, Groenlandia y Ucrania". "Muy pocos países del mundo pueden decir eso", ha recalcado, insistiendo en que "tenemos una voz coherente en el mundo que todos los países reconocen, y seguiremos haciéndolo, le guste o no a alguien".

Una postura que también ha defendido en sus redes sociales, donde ha destacado que "solo con desescalada, diplomacia y diálogo se puede alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Medio". "La guerra y la violencia no pueden normalizarse como formas de resolver conflictos. España pide respeto del derecho internacional", ha escrito.

La UE justifica el ataque a Irán

A pesar de que Bruselas también ha pedido "máxima contención" en Irán y ha defendido que están a favor de una desescalada diplomática, ha justificado los ataques de Estados Unidos e Israel, asegurando que su programa nuclear supone "una grave amenaza para la seguridad mundial".

Países como Francia, Alemania y Reino Unido, que conforman el E3, han publicado una declaración conjuntan en la que afirman que están estudiando la opción de atacar "en origen" las lanzaderas de misiles y de drones de Irán. El objetivo, defender sus intereses y los de sus aliados en Oriente Medio.

En el comunicado, en el que han criticado los "ataques indiscriminados de Irán" contra países de la zona por acoger bases militares estadounidenses, han expuesto que han acordado "trabajar juntos y con EEUU y los aliados en la región".

López señala que España no participará en ninguna acción militar

En la misma línea que Albares se ha pronunciado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quien ha respaldado la posición del Gobierno de que no va a apoyar "ningún ataque ilegal" que "no responda a la legalidad y al derecho internacional" y ha defendido la vuelta a la diplomacia y la desescalada".

"El camino no es la violencia; el camino no es seguir en una escalada que solo nos lleva a un escenario verdaderamente preocupante y muy desconocido", ha advertido en declaraciones en 'Catalunya Radio'.

Cuestionado, en concreto, si el Gobierno se sumará a Francia, Alemania y Reino Unido, López lo ha descartado. "España no contempla participar en ninguna acción militar, que además no tiene el respaldo de Naciones Unidas ni de la legalidad internacional", ha afirmado.

Por otro lado, y preguntado por que los ataques de Estados Unidos a Irán se sirvieran de buques y aviones que parten de la base naval de Rota, en la provincia de Cádiz, López se ha limitado a responder que "nada de lo que dependa ni afecte a la soberanía de un país como España va a formar parte de ese ataque".

