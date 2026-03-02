Fuertes caídas en las bolsas europeas tras el ataque a Irán: el Ibex 35 se desploma un 2,9% en la apertura

Los detalles Las principales bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,06% para Milán, del 2,2% para Fráncfort, del 1,9% para París y del 0,6% para Londres.

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una caída del 2,9%, lo que le ha llevado a perder la cota psicológica de los 18.000 enteros y a situarse en los 17.830,5 puntos a las 9.00 horas, tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán iniciado este fin de semana.

Minutos después del inicio de la sesión, el principal indicador del mercado español moderaba su bajada hasta el 2,5%, hasta situarse en los 17.895 puntos. Las fuerzas israelíes y estadounidenses han efectuado en la madrugada de este lunes nuevos ataques contra distintos puntos de Irán, incluida su capital, Teherán, en una noche en la que se han registrado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin, donde Washington tiene bases militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han anunciado pasada la medianoche una "nueva oleada de ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en el corazón de Teherán". En el terreno macro, hoy los inversores estarán pendientes de la publicación de los datos del PMI manufacturero, tanto en países de la zona euro como en EEUU.

En los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a IAG (-7,8%), Sacyr (-5,4%), Acciona Energía (-5%) y Santander, que cedía en torno a un 4%, mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Acciona (+12,28%), Repsol (+7,1%), Merlin (+5,04%) e Indra (+1,5%). Además, el sector consumo es uno de los afectados si la economía se frena: Inditex ha experimentado un -4%. Mientras, el sector aéreo y turístico ha caído con fuerza por la inestabilidad y subida del precio del combustible: Amadeus (-4%), IAG (-9%).

Las principales bolsas europeas iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,06% para Milán, del 2,2% para Fráncfort, del 1,9% para París y del 0,6% para Londres.

El petróleo se dispara más de un 9%

En este escenario de incertidumbre, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 9,5% en torno a las 9.10 horas, hasta los 79,8 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8,8%, hasta los 72,9 dólares. Ante esta situación, el analista 'senior' de mercados para la plataforma de inversión eToro, Javier Molina, ha señalado que el factor geopolítico "añade una capa adicional de incertidumbre".

"La situación en Oriente Medio y su potencial impacto sobre el petróleo introduce un riesgo que puede afectar directamente a inflación y expectativas de tipos si se materializa en una subida sostenida del crudo", ha indicado, para luego añadir que el escenario "es abierto y dependiente de la evolución de los acontecimientos".

De su lado, el director de investigación de estrategia de renta variable de Julius Baer, Mathieu Racheter, ha destacado que el nuevo conflicto ha inyectado "una considerable prima de riesgo geopolítico en los mercados, principalmente a través del canal del petróleo".

"Si bien la historia sugiere que este tipo de perturbaciones suelen ser de corta duración para la renta variable, los elevados niveles de los índices aumentan la vulnerabilidad a corto plazo", ha concluido.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1719 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años ascendía hasta el 3,080%.

