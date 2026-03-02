Shakira se consagra en el Zócalo ante 400.000 personas y logra el mayor hito de su gira latinoamericana

Los detalles El broche en la capital mexicana cierra su gira americana como homenaje a la lealtad de su público: 13 estadios llenos, más de 800.000 entradas vendidas y ahora un concierto gratuito que supera cualquier precedente.

Shakira concluyó su gira por Latinoamérica con un récord de 400,000 asistentes en el Zócalo de México, superando a Los Fabulosos Cadillacs y Grupo Firme. La colombiana, que no actuaba en este emblemático lugar desde 2007, ofreció un concierto gratuito tras llenar 13 veces el Estadio GNP Seguros y vender 800,000 boletos. Emocionada y agradecida, Shakira destacó su conexión con México, ofreciendo un espectáculo de dos horas con 12 cambios de vestuario y una nueva canción junto a Beéle. Durante el evento, recordó su pasado y expresó su fortaleza tras momentos difíciles, cerrando con un emotivo agradecimiento a su público mexicano.

Shakira cerró su gira por Latinoamérica con una imagen difícil de repetir: 400.000 personas abarrotando el Zócalo de Ciudad de México. Un récord absoluto para la plaza pública más grande del continente —y una de las mayores del mundo— que este domingo se convirtió en el epicentro del pop global.

La artista colombiana regresó así, dos décadas después, al mismo escenario donde en 2007 ofreció su primer y único concierto gratuito en el país. Si entonces consolidaba su desembarco definitivo en México, hoy certifica una relación que trasciende la lógica de la industria: la de una estrella internacional con su público más fiel.

Con los 400.000 asistentes, Shakira superó las convocatorias históricas de Los Fabulosos Cadillacs, que en 2023 reunieron a 300.000 personas en el mismo recinto, y de Grupo Firme, que en 2022 congregó a 280.000. Supone el mayor registro de asistencia para un concierto en el Zócalo y uno de los más multitudinarios de la historia reciente en América Latina.

El broche en la capital mexicana pone fin a una gira en el país marcada por los números extraordinarios: 13 llenos consecutivos en el Estadio GNP Seguros, más de 800.000 entradas vendidas y ahora un concierto gratuito que desborda cualquier comparación. Un hito que coincide, además, con su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026.

"La historia de amor y amistad que yo tengo con México no se compara a nada", afirmó ante un público entregado durante más de dos horas de espectáculo. La espera —20 años sin pisar el Zócalo— no enfrió la devoción. Al contrario, la plaza comenzó a llenarse con dos días de antelación. Decenas de seguidores acamparon para asegurarse un lugar privilegiado, mientras las imágenes aéreas mostraban un hormiguero humano refugiado bajo paraguas de colores para mitigar el sol abrasador.

Personas asisten al concierto de la cantante colombiana Shakira

Minutos después de las 20.30, Shakira apareció en escena con 'Las de la intuición' y enlazó con 'Estoy aquí', desatando un coro masivo. El repertorio transitó por todas sus etapas: del rock confesional de 'Inevitable' a éxitos más recientes como 'Puntería', en un espectáculo con hasta 12 cambios de vestuario y una producción propia de estadio trasladada al corazón histórico de la ciudad.

No era una noche cualquiera. Según fuentes de su equipo, la cantante era consciente de que podía tratarse del concierto más relevante de su carrera. México, donde ha encontrado su bastión más incondicional, ha sido también refugio en los años más convulsos de su vida personal. Tras su ruptura con Gerard Piqué y su proceso judicial con la Hacienda española, la artista ha reconstruido su narrativa desde el escenario: resiliencia, independencia y sororidad. "Una mujer sola es muy vulnerable, juntas somos invencibles", proclamó, citando a Isabel Allende.

El cierre incluyó una sorpresa: la primera interpretación en directo de 'Que fluya', su nueva colaboración con el colombiano Beéle, donde fusiona ritmos étnicos y pop contemporáneo. Y, como colofón inevitable, su sesión con Bizarrap —convertida en fenómeno global tras batir récords de reproducciones en menos de 24 horas— sonó como catarsis colectiva ante una multitud que hizo suya cada estrofa.

"Gracias, México. Por esta noche y por todas las noches. Gracias por ser mi familia. Os amo", cerró.

