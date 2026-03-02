La FIA se planta ante el conflicto entre Irán, EE.UU. e Israel y exige "unidad ahora más que nunca"

Stefano Domenicali, presidente de la F1 y Ben Sulayem, presidente de la FIA

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha emitido un comunicado en rechazo a los ataques en Oriente Medio, pidiendo unidad y "evaluando" la seguridad de los eventos programados en la zona.

La intensa escalada en el conflicto originado este pasado sábado entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado un continuo caos en Oriente Medio. Además del colapso en aeropuertos, principales carreteras y ciudades, los eventos deportivos se han visto comprometidos ante el persistente riesgo.

El estallido de la contienda también ha provocado la reacción de los dirigentes de las principales organizaciones deportivas, como la Fórmula 1. En el caso del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, este ha emitido un comunicado rechazando los ataques.

"Como presidente de la FIA, mis pensamientos están con todos aquellos afectados por los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas y apoyamos a las familias y comunidades impactadas", comienza el texto publicado en redes sociales.

Acerca de los eventos que organiza la FIA cerca de los países afectados por el conflicto, Ben Sulayem asegura que desde el organismo se encuentran en "estrecho contacto con nuestros clubes miembros, promotores de campeonatos, equipos y colegas sobre el terreno mientras supervisamos los acontecimientos con atención y responsabilidad".

La suspensión de algunos GP como el de Bahréin, Arabia Saudí, Qatar o Abu Dhabi aún está en el aire, pero se puede contemplar en caso de que los ataques se prolonguen a lo largo del año.

"La seguridad y el bienestar guiarán nuestras decisiones mientras evaluamos los próximos eventos programados allí para el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA y el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA", añade el comunicado.

Por último, Ben Sulayem ha querido mandar un mensaje de "unidad" como pilar de la sociedad. "Nuestra organización está construida sobre la unidad y un propósito compartido. Esa unidad importa ahora más que nunca", concluye.