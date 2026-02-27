El mal augurio de un expiloto de F1 sobre Aston Martin y Fernando Alonso: "Si pierden seis meses..."

Ricardo Patrese, leyenda italiana del 'Grand Prix', se ha mostrado apenado por la situación de los británicos y Adrian Newey, y achaca la culpa de ello a Honda por estar "desorientados".

La situación de Aston Martin esta temporada pende de un hilo. Los de Silverstone han tenido el peor comienzo de año durante los test de pretemporada con fallos en el motor, el AMR26 parado en pista y está en duda su presencia en el GP de Australia.

Esto deja a Fernando Alonso, Adrian Newey y Honda en una situación muy delicada, la cual no se solucionará de un día para otro. Sobre la circunstancia en la que se encuentran los británicos, Ricardo Patrese, expiloto de Fórmula 1, se ha mostrado muy contundente.

"Adrian Newey parece perdido. Pero el mayor problema parece ser Honda", comienza señalando Patrese, en declaraciones publicadas por 'Speedweek'. En concreto, el italiano achaca gran parte de la culpa de los problemas de Aston Martin a Honda, a los cuales acusa de estar "desorientados".

"Honda parece desorientada porque no consigue entregar la potencia necesaria del motor. Y eso afecta incluso a un buen coche, que Adrian, por supuesto, puede construir. ¿De qué sirve un chasis competitivo si el motor es demasiado débil?", añade el expiloto, asegurando que el coche de Newey no es el problema.

Pese a descartar que el AMR26 sea el origen de los problemas de los británicos, Patrese augura un futuro negativo para ellos si "pierden seis meses de temporada solo para poner su motor a punto y funcionando a medias". En tal caso, asegura que "su temporada estará terminada".

Por último, la leyenda italiana de la F1 se ha preocupado por el laureado ingeniero. "Es una lástima, porque conozco muy bien a Adrian; es alguien que siempre busca soluciones. Sin duda, está preocupado en este momento. Me gustaría mucho que Adrian siguiera destacando como ingeniero, como lo ha hecho durante los últimos 30 años, pero me temo que parece que el coche no será competitivo este año", ha concluido Patrese.