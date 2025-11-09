Bagnaia no levanta cabeza: así fue la caída que le hizo despedirse del tercer puesto del Mundial

El turinés rodaba desde la cuarta plaza acechando el podio pero se fue al suelo. Con la victoria de Bezzecchi, sus opciones de ser tercero en el Mundial se desvanecen.

Es muy probable que 'Pecco' Bagnaia quiera olvidar 2025 lo antes posible. El turinés ha vuelto a sufrir un duro revés en la penúltima carrera del año. El Gran Premio de Portugal tenía como principal atractivo la lucha por la tercera plaza del mundial.

El propio Bagnaia, Marco Bezzecchi y Pedro Acosta eran los protagonistas de una lucha que tendrá poca emoción en el último gran premio de la temporada en Valencia. Bezzecchi se ha llevado la victoria en Portimao y Bagnaia ha sumado un nuevo 'cero' después de irse al suelo.

La caída, por fortuna para 'Pecco', ha sido leve en los físico pero muy dura en lo mental. El enfado del italiano ya era evidente nada más levantarse de la grava. Una nueva decepción que hace que Bagnaia quiera olvidar cuanto antes una de sus peores temporada que se recuerdan.

La ventaja, con los 37 puntos en juego que quedan en Valencia, es de 35 puntos para Bezzecchi con respecto a 'Pecco'. El turinés necesitaría un milagro, algo que ni le valdría a Acosta cuya ventaja con respecto al de Aprilia es de 38 puntos.