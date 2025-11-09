El podio del Mundial, en juego
MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Portugal de motociclismo en Portimao
Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Portugal, en el circuito de Portimao, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.
BAGNAIA, DESESPERADO
Cara de circunstancia del piloto italiano que observa la carrera desde el box después de su caída.
QUARTARARO PIERDE EL CONTROL Y LA POSICIÓN
El piloto francés protagonizó una salvada parecida a la de Pedro Acosta. Aguantó en la pista pero no pudo mantener su puesto y fue adelantado por Brad Binder que es quinto.
¡AGUANTA BEZZECCHI!
V14/25: Completada más de media carrera y Marco Bezzecchi mantiene el liderato. Márquez es segundo y Acosta tercero.
¡SUMA Y SIGUE ALDEGUER!
El español adelanta a Fabio Quartararo y con la caída de 'Pecco' Bagnaia asciende hasta la cuarta posición.
¡BAGNAIA, OUT!
Caída del italiano que lo deja fuera de la carrera. No levanta cabeza el de Ducati que iba cuarto cuando se fue al asfalto.
¡ALDEGUER, SEXTO!
Espectacular batalla entre el 'rookie' español y Brad Binder que termina con Aldeguer consiguiendo la sexta posición, roce incluido.
BAGNAIA, CUARTO
El italiano de Ducati adelanta a Fabio Quartararo y se mantiene en el primer escalón fuera top3.
¡JOAN MIR Y MORBIDELLI, FUERA DE LA CARRERA!
El piloto español se despide de la carrera a las primeras de cambio. Mismo caso que Franco Morbidelli.
¡SALVADA DE ACOSTA E INTRATABLE ÁLEX!
El subcampeón de Gresini ya es segundo en la carrera después de adelantar a un Pedro Acosta que tuvo que maniobrar para no irse al suelo detrás del ilerdense.
¡COMIENZA LA CARRERA, ÁLEX, TERCERO!
El pequeño de los Márquez recupera dos posiciones en la salida y ya es tercero justo por detrás de Marco Bezzecchi (primero) y Pedro Acosta (segundo).
CINCO MINUTOS...
Todo preparado para que en breves momentos comience la fiesta en Portimão. Los pilotos ultiman sus preparaciones antes de que arranque la carrera...
BAGNAIA BUSCA LA REDENCIÓN
El de Ducati quiere volver a sentir la moto como lo hizo en Japón. Tras una temporada muy complicada, el italiano todavía puede luchar por el bronce en el campeonato y necesita terminar el Mundial con buenas sensaciones.
¡ÁLEX MÁRQUEZ, A REMONTAR!
El subcampeón del mundo ya se llevó la victoria en la carrera corta de Portimão y ahora afronta la prueba del domingo con la ilusión de repetir el resultado y demostrar que, en ausencia de Marc, puede dominar la MotoGP.
BEZZECCHI, A MANTENER EL PODIO EN EL MUNDIAL
El piloto italiano ocupa el tercer puesto en la clasificación del campeonato del mundo. Con los hermanos Márquez como campeón y subcampeón ya definidos, el de Aprilia saldrá primero en Portugal para buscar puntos que garanticen su presencia en el tercer escalón de la parrilla.
PEDRO ACOSTA, A POR SU PRIMERA VICTORIA EN MOTOGP
El murciano sale segundo e intentará sumar su primera victoria en la categoría reina en el penúltimo GP de la temporada. El de Mazarrón fija su objetivo en mantenerse entre las cinco primeras plazas aunque en Portimão está permitido soñar.
¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE PORTUGAL!!
Menos de una hora para que comience el Gran Premio de Portugal de MotoGP. Todo listo para que el semáforo se apague en la penúltima carrera de domingo del año. Marco Bezzecchi partirá desde la primera posición y le seguirán Pedro Acosta y Fabio Quartararo en la primera línea. Álex Márquez saldrá quinto pero siendo el principal favorito viendo el resultado de la 'sprint' del sábado. En Moto2, Diogo Moreira ha dado un golpe encima de la mesa ganando la carrera en Portimao. Manu González ha sido sexto y necesita un milagro para ser campeón en Valencia. Moreira lo tiene todo de cara.