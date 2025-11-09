MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Portugal de motociclismo en Portimao

BEZZECCHI, A MANTENER EL PODIO EN EL MUNDIAL El piloto italiano ocupa el tercer puesto en la clasificación del campeonato del mundo. Con los hermanos Márquez como campeón y subcampeón ya definidos, el de Aprilia saldrá primero en Portugal para buscar puntos que garanticen su presencia en el tercer escalón de la parrilla. Compartir en X

PEDRO ACOSTA, A POR SU PRIMERA VICTORIA EN MOTOGP El murciano sale segundo e intentará sumar su primera victoria en la categoría reina en el penúltimo GP de la temporada. El de Mazarrón fija su objetivo en mantenerse entre las cinco primeras plazas aunque en Portimão está permitido soñar.

