El podio del Mundial, en juego

MotoGP en directo, hoy: carrera del Gran Premio de Portugal de motociclismo en Portimao

Sigue en directo el desarrollo de la jornada del domingo en el Gran Premio de MotoGP en Portugal, en el circuito de Portimao, con el plato fuerte del fin de semana, la carrera.

¡¡BIENVENIDOS AL GRAN PREMIO DE PORTUGAL!!

Menos de una hora para que comience el Gran Premio de Portugal de MotoGP. Todo listo para que el semáforo se apague en la penúltima carrera de domingo del año. Marco Bezzecchi partirá desde la primera posición y le seguirán Pedro Acosta y Fabio Quartararo en la primera línea. Álex Márquez saldrá quinto pero siendo el principal favorito viendo el resultado de la 'sprint' del sábado. En Moto2, Diogo Moreira ha dado un golpe encima de la mesa ganando la carrera en Portimao. Manu González ha sido sexto y necesita un milagro para ser campeón en Valencia. Moreira lo tiene todo de cara.

