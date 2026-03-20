Charles Leclerc contradice a Max Verstappen: "Estos coches son bastante divertidos"

El piloto de Ferrari muestra su satisfacción con la nueva reglamentación de coches a pesar de las críticas de otros pilotos como el de Red Bull.

Las críticas hacia la nueva Fórmula 1 ha sido una constante en este inicio de temporada. Pilotos como Max Verstappen ya han mostrado su descontento públicamente con la nueva reglamentación de coches, comentando que las carreras son "como jugar al Mario Kart" y quienes las disfrutan "no entienden de carreras".

Sin embargo, hay otros pilotos que no están de acuerdo con estas afirmaciones. Uno de ellos, Charles Leclerc, quien salió muy contento tras el GP de China: "Me gusta y desde dentro del coche no parece tan artificial. Lo he disfrutado mucho. No sé si le preguntas al equipo, te responderán lo mismo. Pero yo lo he disfrutado mucho".

"Ya no son esos coches con un downforce altísimo que teníamos en el pasado. Sinceramente, estos coches de carreras son bastante divertidos y sí, ha sido una carrera genial. Por supuesto, hay adelantamientos que son artificiales. Cuando alguien comete un error con la batería y la agota por completo, provoca una enorme diferencia de velocidad", comentó Leclerc, en declaraciones recogidas por 'Motorsport.com'.

Aunque el piloto de Ferrari también admite que hay ciertos detalles que hay que corregir. "Hay algunas cosas que, por supuesto, tenemos que analizar para que la clasificación se parezca un poco más a la Fórmula 1, porque siento que hay algo que echamos en falta. Pero sé que la FIA está trabajando en ello y, con suerte, encontraremos una solución para eso", concluyó el piloto monegasco.