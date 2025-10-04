Desastre en Williams: la razón por la que Sainz y Albon saldrán desde el 'pitlane'

Ambos pilotos han sido descalificados tras la sesión de clasificación del Gran Premio de Singapur. El castigo por incumplir las reglas ha sido muy severo.

Williams se puede ir despidiendo de casi cualquier opción de puntuar en el Gran Premio de Singapur. Salvo milagro, tanto Carlos Sainz como Alexander Albon se van a tener que conformar con un resultado que seguro estaba lejos de sus aspiraciones al llegar a Marina Bay.

Una irregularidad en el uso del DRS ha sido la culpable de que el español y el tailandés vayan a tener que comenzar la carrera desde el 'pitlane'. El fallo se produjo durante la clasificación y la FIA ha terminado determinando tras la sesión que ambos pilotos debían cumplir sanción saliendo desde las últimas posiciones.

Sainz había clasificado en decimotercer lugar después de una clasificación algo agridulce. A pesar de haber caído en Q2, el madrileño conservaba opciones de puntuar en la carrera aunque es evidente que esas aspiraciones ya no son posibles dada esta sanción y las características del circuito de Marina Bay.

Adelantar en la trazada singapurense es muy complicado y eso dificulta una posible remontada de Carlos. Albon había quedado justo por delante del ex de Ferrari y, al igual que Sainz, tenía el objetivo de intentar meterse en la zona de puntos planeando una carrera sólida y competitiva.

Williams se da un duro golpe después de la euforia desatada por Carlos en el último Gran Premio de Azerbaiyán. El madrileño vuelve a su habitual dinámica de mala fortuna despidiéndose prácticamente de cualquier opción de puntuar en Singapur.