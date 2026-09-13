Carlos Sainz acusa a Fernando Alonso de instigar su sanción en Madring: "Se quejó por radio y..."

Ambos pilotos se han recriminado entre sí varias acciones durante la carrera, por las cuales el madrileño ha recibido una penalización de cinco segundos, antes de su abandono.

El GP de España de Fórmula 1 no ha tenido un final feliz para los pilotos españoles. Carlos Sainz se vio obligado a abandonar el trazado, al igual que otros tres pilotos, mientras que Fernando Alonso pudo terminar en decimoséptimo lugar, en una carrera sin mucha emoción.

Sin embargo, se ha vivido un episodio tenso entre ambos pilotos debido a varias acciones que han culminado con una sanción de cinco segundos impuesta por la FIA sobre el madrileño, y en donde Sainz ha acusado a su compatriota de insistir en su sanción mediante radio.

"La verdad es que no hay nada que decir, es la naturaleza de esa curva cuando giras a la derecha y creo que se quejó por la radio, así que consiguió que me impusieran una sanción, como siempre", ha comentado el piloto de Williams tras la carrera, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Tras anunciarse dicha penalización durante la carrera, el bicampeón del mundo lo ha celebrado haciendo alusión al "¡Karma!". Unos minutos después, Sainz se retiró de la carrera, mientras Fernando ha podido despedirse del público durante una vuelta tras la línea de meta.

"Creo que la naturaleza de esa curva siempre va a dar lugar a este tipo de choques porque solo hay espacio para uno. En algún momento, tienes que centrarte en tu propia trazada y, sí, no creo que Fernando estuviera a mi altura ni nada por el estilo", añade Carlos.

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