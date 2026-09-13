Protesta multitudinaria en Oviedo contra la agresión fascista a dos miembros de AMA Asturies al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!"

Los detalles Tras conocer lo ocurrido, miles de personas salieron a la calle para condenar la agresión y lanzar un tajante mensaje de rechazo a la violencia y a los discursos de odio.

Rubén y Jorge, miembros de AMA Asturies, fueron brutalmente agredidos por un grupo de ultras durante las fiestas de San Mateo en Oviedo. Intentaron evitar que los ultras arrancaran una bandera LGTBI de una caseta, lo que provocó una violenta respuesta con golpes e insultos. Rubén relató en laSexta Xplica cómo su compañero Jorge fue golpeado en la cabeza mientras estaba desmayado, al grito de "¡Rojos!" y "¡Arriba España!". Ambos fueron hospitalizados y temen por su seguridad. La agresión desencadenó una multitudinaria protesta en Oviedo contra la violencia y el odio, mientras la Policía investiga el incidente.

Rubén y Jorge, dos miembros de AMA Asturies, recibieron una brutal paliza por parte de un grupo de ultras en las fiestas de San Mateo, Oviedo. Tras intentar impedir que el grupo ultra arrancara una bandera LGTBI de una caseta de las fiestas, los agresores respondieron con golpes, patadas e insultos.

"Recibimos una paliza por parte de ocho energúmenos de extrema derecha que vinieron a vandalizar la caseta", expresó Rubén en laSexta Xplica, a lo que añadió: "A mi compañero Jorge, después de estar desmayado, entre cuatro personas le pegaron patadas en la cabeza, con gritos de '¡Rojos!', '¡Guarros!' y '¡Arriba España!'.

Rubén y Jorge tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital y los dos aseguran que pudieron haber perdido la vida en la brutal agresión fascista y homófoba. "Uno se pregunta si tenemos que tener miedo de salir a la calle", lamenta Jorge.

Tras conocerse lo ocurrido, Oviedo se lanzó a las calles, con miles de personas que se concentraron para condenar la agresión con un mensaje claro de rechazo a la violencia y a los discursos de odio. Así, se dio una respuesta multitudinaria a una agresión que ya investiga la Policía y que los dos activistas piden que no quede impune.

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