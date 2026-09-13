Ahora

Rechazo a la violencia

Protesta multitudinaria en Oviedo contra la agresión fascista a dos miembros de AMA Asturies al grito de "¡Maricones!" y "¡Rojos de Mierda!"

Los detalles Tras conocer lo ocurrido, miles de personas salieron a la calle para condenar la agresión y lanzar un tajante mensaje de rechazo a la violencia y a los discursos de odio.

Protesta multitudinaria en Oviedo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Rubén y Jorge, dos miembros de AMA Asturies, recibieron una brutal paliza por parte de un grupo de ultras en las fiestas de San Mateo, Oviedo. Tras intentar impedir que el grupo ultra arrancara una bandera LGTBI de una caseta de las fiestas, los agresores respondieron con golpes, patadas e insultos.

"Recibimos una paliza por parte de ocho energúmenos de extrema derecha que vinieron a vandalizar la caseta", expresó Rubén en laSexta Xplica, a lo que añadió: "A mi compañero Jorge, después de estar desmayado, entre cuatro personas le pegaron patadas en la cabeza, con gritos de '¡Rojos!', '¡Guarros!' y '¡Arriba España!'.

Rubén y Jorge tuvieron que ser trasladados en ambulancia al hospital y los dos aseguran que pudieron haber perdido la vida en la brutal agresión fascista y homófoba. "Uno se pregunta si tenemos que tener miedo de salir a la calle", lamenta Jorge.

Tras conocerse lo ocurrido, Oviedo se lanzó a las calles, con miles de personas que se concentraron para condenar la agresión con un mensaje claro de rechazo a la violencia y a los discursos de odio. Así, se dio una respuesta multitudinaria a una agresión que ya investiga la Policía y que los dos activistas piden que no quede impune.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. La Policía traslada a cientos de migrantes en Ceuta a un nuevo espacio habilitado por el Gobierno en el barrio de La Reina
  2. Zapatero descarta estar sufriendo un caso de lawfare y se prepara para un procedimiento judicial largo
  3. El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí: "Habrá acciones más masivas y severas"
  4. Rubén y Jorge, agredidos por ultras en Oviedo: "Vox señala y estos fascistas actúan; podían haber acabado con nuestras vidas"
  5. Musk respalda a sus rivales de Anthropic y OpenAI ante la amenaza de la IA con un post de hace 12 años: "Será más peligrosa que las armas nucleares"
  6. Coches de los pilotos, música en directo y un trofeo increíble: estos son los secretos de Madring