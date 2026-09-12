Brutal ataque de Fernando Alonso hacia la F1: "Hasta mi responsable de prensa puede pilotar"

El bicampeón del mundo ha vuelto a demostrar, una vez más, su descontento con el desarrollo de la competición, criticando el reparto de potencia, tras acabar eliminado en la Q1.

El GP de España ha tenido un buen estreno para gran parte de la parrilla, excepto para Fernando Alonso. El piloto de Aston Martin ha sido incapaz de pasar a la Q2 durante la clasificación de este sábado, y el asturiano ha cargado de forma directa contra la F1.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Pole de Lando Norris, Alonso ha mostrado su frustración y pesar hacia el porvenir de la competición: "Sí. Es triste, en cierto modo, con esta generación de coches, llegar a un circuito tan bonito como este, con retos aquí y allá, como la curva La Monumental, o la sección de la 10 a la 12, y la opinión del piloto es que Michael (su responsable de prensa) podría rodar ahí...".

El desarrollo del nuevo reglamento del 'Grand Prix' sigue sin recibir el beneplácito del bicampeón del mundo, el cual continúa rechazando el reparto de potencia. "Vas a fondo sin desplegar la energía, y luego, en un momento dado, se despliega y vas rápido en las salidas, pero la Fórmula 1, o el automovilismo en general, debería decidirse en esa sección de curvas", añade.

A pesar de su descontento general con la F1, Fernando ha aplaudido el diseño del Madring, sobre todo, teniendo en cuenta que "los circuitos urbanos son un gran reto".

"Cuando llegas a un circuito nuevo como este, necesitas cada vez más vueltas para conocerlo. Sigo prefiriendo los circuitos normales; en general, en ellos se lleva el coche al límite al 200%, mientras que en un circuito urbano siempre estás al 95%, porque la pista no deja de sorprenderte, pero está bien. Creo que mañana, al final de la carrera, estaremos más preparados de lo que estamos ahora, porque habremos acumulado más vueltas", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido