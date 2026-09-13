El mensaje de apoyo de Nadal a Sainz y Alonso: "Es una año complicado para ellos..."

El manacorí ha hablado tanto con Fernando como con Carlos antes de la carrera. Rafa les manda ánimos en una temporada que no está saliendo según lo esperado para ambos pilotos.

Fernando Alonso y Carlos Sainz están siendo los más aclamados del Gran Premio de España. Ambos, por desgracia, no estarán en la pelea por la victoria en Madring salvo sorpresa absolutamente mayúscula.

Ambos han recibido mensajes de apoyo de muchas de las personalidades presentes en el trazado de la capital. Uno de ellos ha sido Rafa Nadal, que ha querido dedicarles unas palabras en lo que él sabe que está siendo un año muy difícil a nivel deportivo, tanto para Fernando como para Carlos.

"Les he deseado suerte y a ver cómo iba todo porque está siendo un año complicado tanto para Carlos como para Fernando. Yo quiero que lo difruten", reconoce Rafa en declaraciones para los micrófonos de 'Dazn'.

Nadal, que ha competido muchas veces en Madrid, recalca lo histórico que es este evento para el deporte español: "Esto es un evento histórico para ellos y para nuestro país. En un GP de F1 en España tener a dos pilotos españoles es tener un gran hito. Que disfruten de la energía de esta ciudad".

Nadal estará muy pendiente de una carrera en la que los españoles buscarán un milagro. Fernando partirá desde al decimoséptima posición y Carlos lo hará desde la vigésima. Ambos se aferran a hacer una carrera sin incidentes y esperar a algo de suerte.

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