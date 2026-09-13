Tremendo enfado de Alonso con Sainz en Madring: "¡Karma!..."

Al asturiano no le gustó nada la maniobra que llevó a cabo el madrileño mientras peleaban por la decimo séptima posición. Fernando mostró su duro enfado por radio.

Fernando Alonso y Carlos Sainz han tenido sus más y sus menos en la carrera del Gran Premio de España. Una pugna entre ambos ha terminado con el asturiano muy enfadado por la decisión que había tomado el madrileño a la hora de maniobrar para evitar que le adelantara.

Todo ha sucedido en torno a la vuelta diez cuando Fernando y Carlos peleaban por le decimo séptima plaza. Alonso ha intentado pasar a Sainz en la curva cinco y este le ha tapado echándole hacia el muro. Algo que ha enfadado mucho al asturiano.

Así lo ha hecho saber Fernando por radio cuando se ha dirigido a su ingeniero quejándose de manera muy visible: "Me ha apretado contra la pared. En la salida se ha chocado con dos personas y ahora me ha tirado contra la pared al frenar".

Ambos pilotos han terminado chocando levemente y el Aston Martin del ovetense ha sido el que se ha llevado la peor parte. Algunos trozos del monoplaza han saltado por los aires en lo que ha sido un momento de tensión entre los dos pilotos más aclamados de Madring.

Más tarde, Fernando ha preguntado por radio en qué posición estaba Sainz. Al enterarse de que el madrileño se había retirado, Alonso ha exclamado: "¡Karma!"

Más allá de este rifirrafe, ni Alonso ni Sainz han tenido una buena carrera. El asturiano ha terminado en 17º lugar mientras que Sainz ha acabado retirándose. El histórico primer Gran Premio de España ha sido muy decepcionante en términos de rendimiento para los españoles.

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