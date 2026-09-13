Barómetro laSexta | Casi el 56% de los encuestados cree que el Gobierno tenía información de una posible avalancha de personas en Ceuta

Los detalles El 55,8% de los encuestados cree que el Ejecutivo sabía lo que iba a pasar en la ciudad autónoma. En cuanto a partidos políticos, en el PSOE el porcentaje es del 3,8% por el 11,4% de Sumar, mientras que en el PP la cifra es del 99,5%. En Vox, unanimidad total con el 'sí'.

Desde el 30 de julio, miles de migrantes cruzaron la frontera de Marruecos hacia Ceuta, muchos nadando, tras una sentencia del Tribunal Supremo que impedía devoluciones sin un elemento físico. Cerca de 45 días después, se cuestiona si el Gobierno sabía lo que podía suceder. Documentos desclasificados revelan que tanto la Policía como el CNI habían advertido sobre la situación. Según un barómetro de laSexta, el 55,8% de los encuestados cree que el Gobierno tenía información previa. La percepción varía según el partido: 99,5% de votantes del PP y 100% de Vox creen que el Gobierno estaba al tanto, mientras que solo el 3,8% de votantes del PSOE lo considera así.

Casi un mes y medio. Eso es lo que ha pasado desde que el 30 de julio, en apenas unas horas, miles de migrantes llegasen a Ceuta cruzando la frontera con Marruecos. Muchos de ellos, nadando, después de esa sentencia del Tribunal Supremo que no permitía las devoluciones en frontera al país de origen al no haber elemento físico. Cerca de 45 días después, con la ciudad autónoma lejos de recuperar la normalidad, la pregunta es si el Gobierno tenía constancia o no de que algo así podía suceder.

Más si cabe desde la desclasificación de los documentos que ha realizado el Ejecutivo, que ha revelado avisos y advertencias tanto de la Policía como del propio CNI ante lo que podía estar por llegar. Incluso hay mensajes, enviados al jefe de Gabinete de Delegación de Gobierno en Ceuta, en los que se hablaba de llamamientos en grupos de Facebook que contaban con 180.000 miembros.

Según el barómetro de laSexta, recabado con datos del Instituto Invymark, indica que el 55,8% de las personas encuestadas sí consideran que el Gobierno tenía información sobre una posible avalancha de personas en Ceuta. Por contra, un 44,2% piensa que el Ejecutivo no sabía qué era lo que estaba por llegar.

En cuanto a partidos políticos, la brecha entre las formaciones que conforman el Gobierno con respecto a la derecha del PP y a la ultraderecha de Vox es abismal. Para hacerse una idea, si el 3,8% de los votantes del PSOE considera que los socialistas eran conscientes de lo que pasaba, en los 'populares' el porcentaje sube hasta el 99,5%.

Por partes y en detalle, un 3,8% de los partidarios del PSOE considera que sí había datos suficientes por un 96,2% que no. En cuanto a Sumar, el 'sí' se eleva al 11,4% con un 88,6% que no. Eso en lo que al bloque del Gobierno respecta, en la derecha y la ultraderecha todo cambia de manera radical.

Un 99,5% de votantes del PP, como se ha expuesto anteriormente, considera que el Gobierno sí sabía lo que iba a pasar en Ceuta y que, aún así, nada hizo para que no sucediera. El resto, el 0,5%, piensa que no.

En Vox, formación de ultraderecha liderada por Santiago Abascal, la unanimidad es total: el 100% de los votantes encuestados cree que el Ejecutivo sabía que iba a producirse una llegada masiva de migrantes a la ciudad de Ceuta.

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