Imágenes en exclusiva | Migrantes en Ceuta trasladados de noche, sin ninguna información y hasta descalzos: "Tengo miedo"

¿Qué ha pasado? De madrugada, con muchas personas aún durmiendo, la Policía ha acudido a Loma Colmenar para llevar a los migrantes a un espacio habilitado en Los Rosales. Muchos, ante las dudas y la incertidumbre, temían que les iban a devolver a Marruecos.

A las 07:00 de la mañana, antes de que saliera el sol en Ceuta, agentes de la Policía Nacional llegaron a Loma Colmenar para trasladar a cientos de migrantes que dormían al aire libre. El operativo, que tomó por sorpresa a los migrantes, generó incertidumbre y miedo, ya que muchos temían ser devueltos a Marruecos. Un equipo de laSexta fue testigo exclusivo del traslado hacia Los Rosales, en el barrio de La Reina, en un recorrido de más de un kilómetro que obligó a cortar el tráfico. Aunque el lugar tiene capacidad para 820 personas, la situación fue desconcertante y generó preocupación entre los migrantes.

De madrugada. A eso de las 07:00. Sin que hubiera salido aún el sol en la ciudad de Ceuta. En ese momento, agentes de la Policía Nacional han llegado a Loma Colmenar, lugar donde cientos de migrantes dormían a la intemperie, para comenzar un traslado que ha cogido a todos los que allí descansaban por sorpresa. Que ha despertado de forma brusca a unas personas que, por muchos momentos, pensaban que les iban a devolver a Marruecos.

Un equipo de laSexta ha sido testigo, en exclusiva, de cómo ha sido todo. De ese momento en el que los agentes acudían a las afueras del espacio habilitado en Loma Colmenar hasta que cientos y cientos de migrantes han llegado a la instalación habilitada en Los Rosales, en el barrio de La Reina. La sensación, de incertidumbre.

De desconcierto. De no saber qué era lo que estaba pasando. Porque nadie sabía nada. Porque tan solo los que participaban en el operativo sabían qué había que hacer y qué iba a suceder. Todo, por seguridad. Para evitar peligro en ese trayecto a pie de más de un kilómetro que se ha hecho por la calzada y que ha obligado a cortar al tráfico varias calles.

"Estoy asustado, asustado", dice uno de los migrantes al equipo de laSexta. Otro, incide en la ausencia de aviso. De esas dudas que han hecho que muchos de los allí presentes considerasen que el destino final era Marruecos: "Tengo miedo, creo que vamos a volver y no quiero volver".

"Hay sitio para todos"

El traslado se ha producido antes del amanecer. A pesar de que se ha intentado que fuera ágil y que se pretendía llamar la atención lo menos posible, los cientos de personas caminando por el asfalto han llamado la atención de varios vecinos que observaban una marcha en la que la frase que más se escuchaba era "hay sitio para todos".

El lugar cuenta con espacio para unas 820 personas y, a priori, nadie debería quedarse fuera. "Un mes en la calle, quieren entrar, dormir y comer", dicen los migrantes a las puertas de la zona habilitada para ellos.

De un sitio en el que ya están. Al que han llegado en una caminata de más de un kilómetro que muchos han hecho descalzos. Una que ni sabían que iban a realizar antes de comenzar el día y que les ha cogido durmiendo. Que ha hecho que, de primeras, la incertidumbre y las dudas predominaran en sus pensamientos.

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