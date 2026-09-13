Raphinha y Lamine guían al Barça en su primer 'susto' en Liga esta temporada

El español firmó un doblete mientras que el brasileño dio dos asistencias. Los blaugrana suman 15 de 15 en cinco partidos y 22 goles a favor.

El Barça sigue dominando con mucha facilidad sus partidos, espacialmente en el inicio, donde está entrando con mucha más intensidad que sus rivales. Ante el Levante, se ha vuelto a notar. No se había cumplido el minuto 20 y los de Flick ya ganaban en el Ciutat 0-2.

Xavi Espart, gracias a un disparo desde fuera del área, se estrenó con el primer equipo en lo que fue el 0-1 que llegó en el minuto 5. En el 19, Raphinha le puso en bandeja el segundo a Lamine, que solo tuvo que empujarla. El brasileño también asistió a Espart en el primer gol. Volvió a dejar una actuación de mucha calidad y liderazgo.

El Barça siguió dominando y generando ocasiones en un encuentro en el que tuvo pocos percances. Lamine, de penalti, hizo el 0-3 para igualar como pichichi a Mbappé, Camello y Raphinha. Todos con seis goles.

El partido parecía completamente sentenciado pero un error de Espart en salida de balón dejó a Romero solo ante Joan García. El delantero granota no perdonó e ilusionó a los aficionados más optimistas del Ciutat.

Brugué, en una gran conducción, hizo el 2-3 en el 88. El Barça, por primera vez esta temporada, encaraba minutos de sufrimiento. Por fortuna para los culés, apareció Adeyemi, que había sido suplente, para firmar un golazo espectacular y el definitivo 2-4. El alemán se marcó una carrera de 30 metros fantástica para sentenciar el encuentro.

El Barça continúa siendo líder y haciendo pleno de victorias. Los de Flick se enfrentarán al Racing de Santander en el Camp Nou el próximo miércoles. El Levante, que es decimo tercero, recibirá al Athletic Club en el Ciutat de Valencia.

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