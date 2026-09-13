"Si renuevo, igual no lo hago por un año": Fernando Alonso deja en el aire su futuro en la F1

El veterano piloto ha asegurado que todavía no ha perdido la ilusión por correr al máximo nivel, y se espera que haga el anuncio de su futuro en las próximas semanas.

"Pararé cuando me sienta más lento que los demás"

Fernando Alonso ha disparado la ilusión entre los seguidores de la Fórmula 1 al anunciar después del GP de España que podría seguir corriendo varios años más. A pesar de no haber tenido un buen resultado en Madring, acabando decimoséptimo, el asturiano ha salido satisfecho con su rendimiento personal.

En declaraciones a los medios de comunicación presentes en el circuito, Alonso ha hablado sobre su futuro, señalando que dejará de correr "cuando me sienta más lento que los demás". "No ha llegado ese momento", ha añadido el veterano piloto.

Por el momento, Alonso se encuentra en su último año de contrato con Aston Martin, y el piloto aún no ha afirmado si renovará con la escudería británica o si cambiará de equipo. Aun así, ha detallado que si renueva o firma por una casa, será por más de un año.

"Si renuevo, igual no lo hago por un año, sino por muchos más", ha resaltado el bicampeón del mundo, sorprendiendo a los presentes.

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