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81-58

España se lleva el bronce en el Mundial tras derrotar a Alemania

'La Roja' se impuso de manera clara al combinado germano en un hito histórico para una selección que vuelve a tocar metal en una copa del mundo casi una década después.

Selección Española Femenina de Baloncesto Selección Española Femenina de Baloncesto Getty

La selección española consiguió el bronce en la Copa del Mundo femenina de baloncesto de Berlín tras imponerse a la de Alemania por 81-58 en un duelo en el que la joven Iyana Martín volvió a deslumbrar con 22 puntos, 9 asistencias y 28 de valoración.

Le acompañó Raquel Carrera, que hizo una aparición estelar en el tercer cuarto para desequilibrar la balanza y dar a las suyas un +10 de ventaja ante el que Alemania ya no pudo reaccionar.

Con tres triples seguidos, uno al final del tercer cuarto de Iyana Martín y dos al inicio del último periodo, de Conde y Cazorla, España despegó (67-51) y no dio más oportunidad a la anfitriona.

La selección española femenina logra su cuarta medalla mundial de la historia tras la plata de Turquía 2014 y los bronces de República Checa 2010 y Tenerife 2018.

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