La respuesta de Sainz después de conseguir un podio antes que Lewis Hamilton: "Para ser sincero..."

El piloto español ha conseguido un podio con Williams antes que Lewis Hamilton con Ferrari: "Lo que hagan los demás no es asunto mío".

Carlos Sainz ha logrado un podio con Williams antes que Lewis Hamilton con Ferrari. Y eso que tiene un coche mucho peor. Es la estadística que ha dejado en muy mal lugar al siete veces campeón de la Fórmula 1, que está viviendo un calvario en su nueva aventura en Italia.

Pero Carlos no quiere saber nada de sus rivales: "Lo que hagan los demás no es asunto mío, para ser sincero...".

En 'Racing News 365' deja claro que él sólo piensa en la situación de Williams: "Lo que me importa es que la primera oportunidad que tuve de subir al podio con Williams, y la primera oportunidad que tuvo Williams de subir al podio, la aprovechamos, la conseguimos, y aquí está".

"Me siento muy cómodo en este entorno de trabajo y también con todos los que me rodean, y de hecho he sido bastante rápido con el coche todo el año. Creo que de todos los que han cambiado de equipo, lo cual no es tarea fácil hoy en día, he sido muy competitivo desde la primera carrera, muy rápido, pero no he tenido resultados", explica el piloto español, que ha conseguido su primer podio vestido de azul.

Lo ha pasado muy mal en este comienzo de curso con resultados que no le hacían justicia: "No he tenido resultados que me demostraran a mí mismo, al equipo y a todos que estaban por llegar cosas buenas. Pero, al final, llegaron".

"Creo que la vida me ha enseñado muchas veces que esto a veces pasa: que tienes una racha de mala suerte o malas actuaciones, pero de repente la vida te devuelve el favor si sigues trabajando duro en algo realmente bonito como esto", sentencia el piloto español de Williams.