Un exjefe de F1 cree que en Ferrari se arrepienten de haber sustituido a Carlos Sainz por Hamilton

Guenther Steiner, ex de Haas y nuevo jefe del Tech3 en MotoGP, duda que el fichaje del heptacampeón haya sido "una inversión que vale la pena" para la Scuderia.

"Creo que algunos en el equipo sí lo hacen"

Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Lewis Hamilton y Charles Leclerc terminaron octavo y noveno con rifirrafe incluido entre ambos, ha llegado una de las críticas más duras vertidas sobre el británico desde su fichaje por Ferrari.

Guenther Steiner, exjefe de Haas y nuevo jefe del Tech3 en MotoGP, ha afirmado en el podcast 'The Red Flags' que en Maranello ya hay voces que apuntan al error que cometió el equipo fichando al heptacampeón.

"Creo que algunos en el equipo sí lo hacen. Creo que, obviamente, la dirección no puede arrepentirse, porque estarían admitiendo que hicieron algo mal, pero estoy seguro de que algunos de los chicos allí sí lo hacen", ha asegurado.

Steiner considera que los italianos han perdido el foco buscando complacer a Hamilton: "Carlos estaba haciendo un buen trabajo. Con él no hubieran tenido toda la interferencia externa por el bajo rendimiento de Lewis... así que el equipo podría haberse centrado en competir, en mejorar las cosas, en lugar de estar siempre intentando averiguar por qué a Lewis no le gusta el coche".

"Tenían una relación conocida con Carlos; Podía cumplir, y Lewis, es decir, lo respeto, pero en este momento, dada la inquietud que genera en el equipo y en su entorno, ¿es una inversión que vale la pena? Quizás no", ha señalado.

Por último, apuntan a la enorme inversión de la 'Scuderia' con el cambio: "Además, estoy bastante seguro de que la inversión económica es mucho mayor con Lewis que con Carlos".