Aston Martin promete la primera "mejora sustancial" del coche de Fernando Alonso para Hungría

Pedro de la Rosa ha vuelto a mencionar las primeras "mejoras" que llegarán al coche del asturiano para tratar de revertir esta, hasta ahora decepcionante, temporada del equipo británico.

El cambio de dinámica en Aston Martin podría estar más cerca que nunca como ha comentado Pedro de la Rosa durante el Gran Premio de Bélgica que está teniendo lugar este fin de semana en el circuito de Spa. Sin embargo no será en esta cita donde Fernando Alonso verá implementada por primera vez una "mejora sustancial", sino en Hungría, como a asegurado el embajador del equipo británico.

"Veremos dónde nos pone", exclamaba de la Rosa para los micrófonos de 'DAZN'. Porque el equipo del asturiano podrá ver sobre la pista por primera vez las esperadas mejoras en el AMR26 después de una decepcionante primera mitad de temporada para el equipo dirigido por Adrian Newey. Los pilotos se volverán a reunir en Hungaroring tras Spa el próximo fin se semana. Estas fueron las palabras del expiloto acerca del Gran Premio de Hungría: "Vamos a ver como estamos en Hungría y también que mejoras vienen después de Hungría".

El objetivo de Aston Martin con este primer paquete de mejoras sería, como han analizado recientemente desde el equipo, al menos, pelear en mitad de tabla y poder estar en la lucha por los puntos. Sin embargo, estos son los datos actuales según de la Rosa: "Estamos muy lejos de Cadillac, pero personalmente en este circuito (Spa) pensaba que íbamos a estar más lejos". Esta sería la referencia con el segundo peor equipo de la parrilla hasta ahora, el de Bottas y Pérez, en su primer año en la F1.

Por el momento solo le queda esperar a Fernando Alonso a pasar otro fin de semana indiferente en Bélgica para, finalmente, ver introducidas las necesarias mejoras en su monoplaza y el de su compañero, Lance Stroll. Sería también el primer paquete de mejoras de varios que llegarán durante la temporada desde Silverstone. El bicampeón mundial espera que esto se pueda ver finalmente traducido en resultados reales sobre la pista que le permitan seguir demostrando su habilidad pilotando.

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