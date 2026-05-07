Ni las protestas vecinales ni dos activistas colgados a dos metros de altura logran frenar el desahucio de Mariano en Madrid

El contexto Mariano ha vivido el quinto intento de desahucio mientras sufre el acoso de una orden franciscana que se niega a solucionar los imperfectos de la casa en la que vive desde hace 67 años.

Mariano, un jubilado de Madrid, ha vivido en el mismo piso durante 67 años, enfrentándose a su quinto intento de desahucio debido a impagos del alquiler tras quedar desempleado durante la pandemia. El piso, en estado deplorable, pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco. A pesar de la movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que incluyó a dos activistas colgándose desde el piso para impedir el desalojo, la policía ejecutó el desahucio. El sindicato critica el "despliegue desproporcionado" y denuncia la falta de negociación para regularizar la situación de Mariano. Además, se investigarán presuntos comentarios insensibles de los agentes.

Mariano lleva 67 años viviendo en la misma vivienda, en un edificio de Madrid. Un piso que parece la casa de los horrores por lo deteriorado que está, hasta con los techos caídos. Y aun así, este jueves se ha enfrentado a su quinto intento de desahucio. De hecho, desde la madrugada, han intentado llevar a cabo el desalojo, pero dos activistas se han colgado desde su piso al vacío. Pese a la gran movilización vecinal, se ha ejecutado el desahucio de Marino.

Por cierto, Mariano es un jubilado que tiene una deuda por impagos del alquiler. Tras trabajar toda la vida en la hostelería, durante la pandemia del COVID, se quedó en paro. El piso pertenece a la Iglesia. La Venerable Orden Tercera de San Francisco.

Por todo ello, un grupo de personas pertenecientes al Sindicato de Inquilinas de Madrid se han movilizado en la calle. Es más, dos de ellos han querido apoyar la resistencia de Mariano colgándose a dos metros de altura. Concretamente, han atado dos cuerdas a la puerta de la casa de Mariano. En el otro extremo, estaban colgados dos activistas. Ha sido su forma de evitar que los agentes entren en el piso.

"Están colgadas sus compañeras de esas cuerdas. Si las tiran, se caerían ellas y son dos metros. Por favor". Así han advertido otros compañeros de protesta a los agentes. Han tenido que traer una grúa para descolgarlos.

Porque la Policía ha cortado la calle desde poco antes de las siete de la mañana. Se han desplazado hasta esa calle madrileña hasta seis furgones de la Policía y un camión de los Bomberos de Madrid. Pese a la presencia de las autoridades, las ganas de luchar del Sindicato de Inquilinas no han mermado. Eso sí, aseguran que les parece un "despliegue desproporcionado" para desalojar a una persona de 67 años.

Ni las protestas vecinales ni dos activistas colgados a dos metros de altura logran frenar el desahucio de Mariano en Madrid

"Sacar a Mariano de su casa es sacarlo del barrio. Es expulsarle y es romper todo el ecosistema de vida y toda la red que tiene aquí", ha denunciado Carolina Vilarino, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

El piso es propiedad de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís y dicen que lo desahucian por impagos. Aunque desde el Sindicato de Inquilinas afirman que Mariano solo quiere pagar y que le hagan un contrato. Llevamos intentando negociar más de cuatro años.

Además, los activistas aseguran haber grabado unos audios a los agentes, que los han registrado desde la casa de Marinoa. "No hay que tener tantos miramientos. Si se cae uno, a la siguiente ya no se volverá a colgar", mantienen que se escucha en ellos. Delegación del Gobierno afirma que, de ser ciertos, abrirá una investigación.

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