Demoledora reacción de Pedrerol tras escuchar estas palabras de Xavi Hernández: "Me alegro..."

El exentrenador del Barça ha dicho que se alegra mucho por las victorias que está consiguiendo Hansi Flick en el banquillo... y así reacciona Pedrerol en 'El Chiringuito'.

Xavi Hernández ha hablado y sus palabras se han convertido en un inesperado terremoto. Ha cargado contra Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y también ha manifestado que se alegra por las victorias que está consiguiendo Hansi Flick en el banquillo azulgrana.

En 'El Chiringuito', Josep Pedrerol reaccionó a estas palabras de Xavi: "Dice que se alegra mucho por las victorias de Flick". Un silencio posterior que lo decía todo. Esos segundos sin palabras hablaban por sí solos.

Xavi, en 'La Vanguardia', cargó contra Laporta responsabilizándole de que no volvieran a traer a Leo Messi: "Estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente".

"El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer", ha dicho Xavi, que apoya a Víctor Font en la carrera electoral del FC Barcelona.