GP de China de F1 2026: horario y dónde ver los entrenamientos, clasificación, sprint y la carrera

Este domingo 15 de marzo se corre la segunda carrera del calendario de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Shanghái a las 08:00 hora española. El sábado habrá carrera sprint (19 vueltas).

La Fórmula 1 ya ha cumplido su primer fin de semana con un GP de Australia cargado de espectáculo y caos. El triunfo de Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli, en primer y segundo lugar, acompañado del podio de Charles Leclerc y el gran inicio de Ferrari, se ha llevado el protagonismo.

Más allá de la victoria de los alemanes y las buenas sensaciones de los de Maranello, la retirada de Fernando Alonso y su AMR26, las dificultades de muchos pilotos y el accidente de Oscar Piastri marcaron el porvenir de la carrera.

Pese al cúmulo de infortunios ocurridos y el regreso oficial del 'Grand Prix', no habrá que esperar mucho tiempo para volver a ver otra carrera. Este fin de semana se celebra el GP de China en el Circuito Internacional de Shanghái con carrera sprint incluida.

Este viernes 13 de marzo se realizará el entrenamiento libre 1 (FP1) a las 04:30 hora española, seguido de la clasificación sprint a las 08:30 horas. Para el sábado 14, los pilotos de parrilla participarán en una carrera sprint de 19 vueltas que se disputará a las 04:00 horas, para después buscar el mejor puesto de salida para el GP en la clasificación a las 08:00 hora española.

Por último, el domingo 15 dará lugar al GP de China. A las 08:00 hora española, los 22 pilotos correrán un total de 56 vueltas al trazado en busca de la victoria en el segundo circuito del calendario F1.

Horario y dónde ver en TV

El GP de China disputado en el Circuito Internacional de Shanghái, al igual que el entrenamiento libre, la clasificación sprint, la carrera sprint y la clasificación, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.