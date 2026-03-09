Carlos Sainz pide a la F1 que se replantee la nueva normativa: "Hay que cambiarla ya"

El piloto de Williams dice que ha sido un error este cambio de normas: "No parece que está funcionando muy bien...".

Los pilotos de la Fórmula 1, salvo el ganador George Russell, coinciden en criticar esta nueva normativa de la Fórmula 1. No les gusta y han pedido públicamente a la competición y a la FIA que vuelvan atrás, que se olvide de las energías y los famosos modos 'overtake' que tanto caos caen.

Carlos Sainz, en 'AS', dice que hay que cambiar estas normas cuanto antes: "Este deporte se llama Fórmula 1. La fórmula que han creído que era buena para la Fórmula 1 no es la adecuada y hay que cambiarla".

"No parece que esté funcionando ni que nadie esté contento", dice el piloto español.

Adelantó muchas posiciones en la salida, pero Carlos remarca que hubo mucho peligro: "La salida ha sido peligrosa con muchos coches teniendo problemas y en la primera vuelta con la aerodinámica activa en las vueltas y con el rebufo, era muy peligroso".

"No me ha encantado. La seguridad siempre tiene que primar y no ha sido la primera vuelta más segura", sostiene el de Williams, que acabó decimoquinto sin ninguna oportunidad de luchar por los puntos.

Su domingo fue de más a menos. El coche no estaba para competir una vez que pasaron las primeras vueltas. "Hemos salido bien, hemos hecho muy buena salida. Hicimos los deberes en invierno para preparar la primera salida del año que sabía que iba a ser caótica y complicada. La salida estaba en mis manos y ha sido muy buena", explica Carlos.

Hay un problema en el coche que se reproduce desde Bahréin y de momento no se ha corregido: "En algún momento veía los puntos delante y pensaba que igual rascábamos algo. Pero en la vuelta 20 he tenido un problema en el alerón delantero, un problema que tenemos desde el principio de los test de Bahréin y que nos ha vuelto a ocurrir aquí. He perdido mucha carga aerodinámica delante y a partir de ahí el balance del coche ya no era el mismo".