La brutal crítica a Ferrari de su exjefe y ahora rival: "¿Imitarles? No han ganado nada desde 2008"

Matia Binotto, quien fuera un peso pesado en 'Il Cavallino' ha criticado duramente al equipo de Lewis Hamilton y Charles Leclerc desde Audi, argumentando que actúan sin un plan.

Audi ha arrancado 2026 como uno de los equipos más discretos de la parrilla. En la cita inaugural, Gabriel Bortoleto fue capaz de sumar puntos al obtener un noveno puesto, mientras que las sensaciones de su compañero, Nico Hülkenberg, también fueron decentes, aunque sin puntos.

Su jefe de proyecto, Mattia Binotto, cuenta con una larga carrera en la F1. Pasó 27 años en Ferrari, donde ocupó varios cargos hasta llegar a jefe de equipo. Tras ser sustituido por Fred Vasseur en 2022 recaló en el equipo alemán, donde "su papel simplemente es diferente", por "la cultura laboral" de la escudería.

En China, Binotto fue preguntado sobre si copiaría el estilo de trabajo de Maranello en esta nueva etapa y el italiano no se ha mordido la lengua. "En Ferrari no existían procedimientos formales, más bien un proceso constante de ensayo y error. No había planes concretos para alcanzar objetivos específicos. En Audi, influenciada por la cultura alemana y suiza, el plan es primordial. Y eso me conviene, porque creo que no se puede avanzar con sensatez sin un plan", explicaba para 'L'Équipe'.

Pero la cosa no se quedaba ahí y el directivo continuó comparando los procedimientos de ambos equipos: "¿Por qué querría imitar a Ferrari? No han ganado nada desde 2008, y yo quiero ganar con Audi".

Y para concluir, subrayó el plan a "largo plazo" para "la lucha por el título": "Antes de irme de Maranello vi cosas que me permitieron hacer comparaciones. El éxito en la Fórmula 1 no se logra de la noche a la mañana. Nuestro plan es construir el equipo a lo largo de tres años, luego implementarlo durante dos años, y así tener voz y voto en la lucha por el título. Tenemos al menos 57 proyectos clave en marcha".