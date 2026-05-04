La broma de Max Verstappen que no gustará a la F1: "Puedo irme a los rallies…"

El neerlandés perdió el control de su Red Bull en la primera vuelta y cualquier opción de victoria y podio: acabó en quinta posición en Miami.

El inicio del Gran Premio de Miami fue absolutamente caótico. En la salida Max Verstappen hizo un trompo y por suerte salvó el accidente. Nadie le tocó por detrás y pudo continuar, remontando hasta la quinta plaza.

Después de la carrera reconoció que había sido error suyo y lanzó una broma que no gustará nada a la Fórmula 1 ahora que tanto se habla de su futuro: "Si la F1 no funciona para mí, siempre puedo dedicarme a los rallies".

En palabras a 'Motorsport' explicó lo que ocurrió en la salida: "Perdí la parte trasera en la curva dos e intenté limitar la pérdida de tiempo haciendo un 360. Pensé que me iba a estrellar, pero aceleré a fondo y así conseguí completar el giro. Si la Fórmula 1 no funciona para mí, siempre puedo dedicarme al rally".

"Al menos pude pelear más con los de delante. Eso es positivo, aunque el neumático duro simplemente no funcionó para nosotros", dice un Max que sí ve brotes verdes en las mejoras que ha puesto encima de la mesa Red Bull.

Poco a poco más cerca de los equipos más veloces: "Hemos mejorado. Aún no estamos ahí, pero nos estamos acercando".

Canadá, en tres semanas, es la próxima cita del calendario de la Fórmula 1. Y allí los equipos introducirán más novedades. ¿Otro pasito adelante de Red Bull para que Max Verstappen pueda luchar por victorias?