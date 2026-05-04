El extraño análisis de Zverev: "Está Sinner… y después el grupo de Alcaraz, Djokovic y yo"

El tenista alemán cayó claramente en la final de Madrid y después habló de la superioridad de Jannik Sinner por encima de todos los demás tenistas.

Jannik Sinner se ha proclamado campeón en Madrid arrasando en la final a Alexander Zverev en dos sets: 6-1 y 6-2. Y después su rival, que apenas duró una hora en la pista, hizo un extraño análisis sobre el momento que está viviendo el tenis.

Porque Zverev ha colocado a Jannik Sinner en un primer escalón... y él se ha colocado al nivel de Carlos Alcaraz y de Novak Djokovic.

Así lo explica: "Ahora mismo hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás. Es bastante claro. Hay una gran brecha entre Sinner y el resto, y también creo que hay otra brecha entre Alcaraz, yo mismo, quizá Novak, y todos los demás. Diría que ahora mismo hay dos escalones, pero es difícil decir que no existe una distancia entre Sinner y el resto cuando no ha perdido un partido en… no sé cuántos Masters, desde Shanghái".

"No ha perdido un partido en casi nueve meses, creo. Hay que admitir que existe una diferencia entre él y todos los demás aquí", dice el tenista alemán sobre Jannik Sinner.

Destaca de su tenis que es siempre constante: "No tiene bajones, no tiene momentos en los que su nivel caiga, y por eso va avanzando, y para mí eso es lo más espectacular. Mantiene el nivel todo el tiempo".

Roma es la próxima cita en el calendario del tenis. El último Masters de la gira de tierra antes de la gran cita, el Grand Slam de Roland Garros. Arrancará este jueves, 7 de mayo y la final se jugará el domingo, día 17.