Merz quita hierro a la retirada de soldados de EEUU y niega que tenga relación con su choque con Trump

¿Qué ha dicho? "Quizá se esté exagerando un poco", ha comentado el canciller alemán en una entrevista en la que ha reiterado sus críticas a la estrategia estadounidense en Irán: "Si quieres que te ayudemos en un conflicto de este tipo, entonces llámanos antes y pregúntanos".

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió sus críticas a la estrategia de Estados Unidos en Irán y afirmó que la retirada de soldados estadounidenses de Alemania no está relacionada con su desacuerdo con Donald Trump. En una entrevista, Merz minimizó la importancia de la retirada de más de 5.000 soldados, argumentando que se trata de un contingente temporal desplegado por Joe Biden debido a la guerra en Ucrania. Merz reiteró que sus críticas a la estrategia estadounidense en Irán no influyeron en la decisión de retirada. También confirmó que el despliegue de misiles Tomahawk en Alemania no se realizará por el momento, aunque dejó abierta la posibilidad para el futuro. A pesar de las diferencias, Merz subrayó la importancia de la relación transatlántica y la cooperación con Trump.

El canciller alemán, Friedrich Merz, defendió este domingo sus críticas a la estrategia de EEUU en Irán y sostuvo que el anuncio de la retirada parcial de soldados estadounidenses de Alemania no tiene "ninguna relación" con su desencuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, por el conflicto en Oriente Medio.

En una entrevista en el programa de Caren Miosga de la primera cadena de televisión pública, ARD, con motivo del año que cumplirá como jefe de Gobierno alemán el próximo día 6, Merz restó importancia a la anunciada retirada de más de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania en los próximos seis a doce meses.

"Quizá se esté exagerando un poco, pero no es algo nuevo", dijo el canciller en el programa, según el adelanto de la cadena. Merz sostuvo que se trata de un contingente que el expresidente estadounidense Joe Biden había desplegado de manera temporal en Alemania a raíz de la guerra rusa en Ucrania y sobre cuya retirada se venía hablando desde hace tiempo.

Al ser preguntado si sus críticas sobre Irán han tenido algo que ver, el político conservador fue tajante: "No existe ninguna relación".

El origen de la polémica

Trump amenazó con retirar soldados de Alemania el miércoles, después de que Merz afirmara el lunes que Washington no tenía una estrategia de salida coherente en su conflicto con Irán y que el régimen de Teherán estaba "humillando a toda una nación" en las negociaciones de paz.

El viernes el Pentágono anunció la retirada de unos 5.000 soldados del país, mientras que el propio Trump, que acusó a Merz de "no tener ni idea" y de no haberle ayudado en la guerra con Irán, advirtió el sábado de que "serán muchos más".

Merz reiteró sus críticas a la estrategia estadounidense en Irán y defendió su afirmación de que este país ha "humillado" a EEUU. "Si quieres que te ayudemos en un conflicto de este tipo, entonces llámanos antes y pregúntanos", dijo Merz que había dicho claramente a Trump, refiriéndose al hecho de que EEUU no consultó a Europa antes del inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero.

Merz confirmó además que el despliegue en Alemania de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, que Biden había acordado en 2024 con su antecesor, Olaf Scholz, ante la amenaza rusa no se efectuará, al menos por ahora.

"Los estadounidenses actualmente no tienen suficientes para sí mismos", alegó, aunque dejó la puerta abierta a que el despliegue se produzca en un futuro. Merz indicó que debe aceptar que Trump tenga opiniones diferentes, pero aseguró que eso no cambia "el hecho de que sigo convencido de que los estadounidenses son para nosotros los socios más importantes dentro de la Alianza Atlántica". Por eso subrayó que no renuncia a trabajar en la relación transatlántica, ni tampoco a la cooperación con Trump.

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