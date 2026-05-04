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Juicio por el caso mascarillas, en directo | Ábalos declara en la recta final del juicio para responder a las acusaciones de Aldama

El juicio por el caso mascarillas entra en su recta final con la declaración del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE.

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  1. Ábalos responde hoy a Aldama en la recta final del juicio de mascarillas

El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo.El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo.Europa Press

Ábalos responde hoy a Aldama en la recta final del juicio de mascarillas

El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos entra hoy lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE. Las jornadas de récord de los últimos días -hasta 14 horas duró la sesión del lunes- han obligado al Tribunal Supremo a modificar un calendario inicial que fijaba la declaración de José Luis Ábalos para el pasado miércoles.

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