Los expertos de la F1 se rinden ante las actuaciones de Fernando Alonso y Bortoleto: ¡Rozan el 10!

Los expertos de la Fórmula 1 se han rendido a los resultados logrados por Fernando Alonso y Gabriel Bortoleto en el Gran Premio de Hungría. El piloto de Sauber ha liderado el ranking semanal con un gran 9.6. El brasileño desempeñó un fortísimo finde de semana con un sólido séptimo puesto en parrilla y un sexto final.

La segunda mejor actuación ha sido para el asturiano quien ha firmado su mejor resultado en carrera de la temporada 2025. Alonso gestionó de maravilla los neumáticos y con una sola parada pudo aguantar la posición de salida. Los expertos le otorgaron la plata del ranking con 9.4. Los de Silverstone y el bicampeón se llevan un buen sabor de boca al parón de verano.

Cerrando el podio hay un doble empate entre Lando Norris, ganador de la carrera, y Liam Lawson. El neozelandés acabó en una trabajada octava posición y junto al británico han recibido finalmente un 8.8. Cerrando el top 5, se encuentra Oscar Piastri con un 8.6. El australiano fue batido por su compañero y estuvo a punto de protagonizar un accidente con el otro McLaren.

Por otra parte, George Russell y Charles Leclerc protagonizaron la otra acción tensa en pista. Pese a la pole conseguida por el de Ferrari, la falta de prestaciones del coche le condenó a salir del podio. Su puntuación es la de un 8.4.

Cerca de ellos se queda el otro Aston Martin, Lance Stroll recibe un 8.0 en una de las mejores carreras de la temporada para el canadiense. No puede decir lo mismo Max Verstappen ya que cierra el top 10 con un discreto 6.4 junto a Isack Hadjar con un 7.2.

