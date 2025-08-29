Alex Márquez recuerda que no pilota para un equipo oficial: "¿Luchar con Marc? No tenemos la responsabilidad..."

El piloto de Gresini dice que tienen que asumir cuál es la realidad de su equipo satélite: no pueden competir contra la oficial de Ducati.

Alex Márquez es segundo en el campeonato del mundo por detrás de Marc. Pero competir contra él y su Ducati roja a estas alturas es imposible. Porque su hermano está completando uno de los mejores años de su vida y camina con paso firme hacia el noveno título. Lo podría lograr en apenas unas semanas.

Alex, en declaraciones que recoge 'Motosan' este viernes, recuerda que pilota para un equipo satélite: "No tenemos la responsabilidad de intentar ganar, por ejemplo, a Marc con un equipo oficial y, sobre todo, con una moto oficial".

Por primera vez en su vida está en la lucha por un título de MotoGP. Un año de muchísimo aprendizaje para él. "Es la primera vez que me encuentro en la situación de intentar luchar por un probable campeonato con GP, así que intento aprender de ello, pero sobre todo aprender del mejor, que es Marc", apunta el hermano de los Márquez.

Asume que ponerse al nivel de este Marc es imposible: "Es un tipo con el que, ya sabes, luchar por el título es mejor que luchar por otro, porque tenemos mucha experiencia. Sabes cómo afrontar cada fin de semana, cómo afrontar cada sesión, cada condición. Así que es algo con lo que intento luchar con mi potencial y trato de aprender".

Y ve a su hermano como sus mejores años en Honda, cuando arrasaba en cada circuito: "Creo que el Marc de ahora en 2025 está al mismo nivel que el de 2019. Cuando estás detrás de él, es como una clase".

"Cuando estás en la escuela tratando de llegar a todas las notas de lo que él hace mejor. Así que solo trato de hacer eso para hacerme aún más fuerte. Ya sé en qué aspectos es más fuerte. Y, cuando tienes la teoría, es una cosa. Cuando intentas hacerlo, es otra cosa. Pero voy a intentar hacerlo y acercarme", sentencia Alex.