Jorge Vilda desvela su relación con Montse Tomé en 'El Cafelito': "Le mandé un mensaje y..."

El exseleccionador nacional de fútbol femenino que ganó el Mundial con Montse como segunda entrenadora ha explicado cuál la situación que experimenta con su excompañera en la actualidad.

Jorge Vilda reapareció en la escena mediática en 'El Cafelito' con Josep Pedrerol después de unos años complicados para el técnico. El exentrenador de la selección española femenina de fútbol, que consiguió levantar la Copa del Mundo, fue destituido después del escándalo de Rubiales y sustituido en el cargo por su segunda, Montse Tomé.

La ya exseleccionadora reconoció a Josep en otro 'Cafelito' que Vilda fue la persona que apostó por ella aunque no habían hablado desde la asamblea en la que Luis Rubiales protagonizó el famoso discurso marcado por la frase: "No voy a dimitir".

El presentador de 'El Chiringuito de Jugones' preguntó a Jorge Vilda si había hablado con Tomé después de la final en la que España se coronó en la cima del mundo del fútbol y la respuesta fue clara: "Pasó la final, pasó todo esto, le mandé un mensaje cuando la nombraron seleccionadora y no recibí contestación, no hemos vuelto a hablar".

Pedrerol, perplejo, repreguntó para no dejar dudas: "¿La felicitaste y no te contestó?". El invitado confirmó su respuesta aunque admitió que desconocía la razón: "No. No lo sé, sus motivos tendrá".

De esta forma queda claro que la relación entre los que un día ocuparon los puestos principales en el cuerpo técnico de una selección de ensueño está rota. Quizá sería necesario hacer un nuevo cafelito pero, esta vez, con "los dos juntos".