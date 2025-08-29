El horror en los kibutz: nuevas imágenes del 7 de octubre muestran el terror de unos niños al ver morir a su padre

Los detalles Las cámaras de seguridad de un domicilio israelí muestran a milicianos de Hamás lanzar una granada dentro de la casa de una familia que intentó esconderse en el cobertizo.

El 7 de octubre de 2023, los ataques de Hamás en Israel dieron inicio a un conflicto que aún persiste. Dos años después, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto con familiares de las víctimas, ha divulgado imágenes de aquel día. Las cámaras de seguridad captan el momento en que militantes lanzan una granada en la casa de Sabine Taasa, quien perdió a su esposo e hijo. Las grabaciones muestran a sus hijos escapando en medio del caos. Netanyahu ha instado a la ONU a cesar las acusaciones contra Israel por las consecuencias de la ofensiva en Gaza.

"A las 6:29 perdí a mi marido, Gil Taasa, y a mi hijo mayor, Or Taasa, no muy lejos de Moshav Netiv Haasara", aseguró esta mujer. Asimismo, en las imágenes, que están grabadas en parte en blanco y negro, aparecen dos de los hijos de Taasa saliendo de una habitación, corriendo y llorando, junto a su padre.

En las grabaciones de una cámara de seguridad se muestra el terror y las heridas que sufrieron estos niños ese fatídico día. Pese a que los dos menores y el fallecido intentaron esconderse en el cobertizo, la granada les alcanzó. Uno de los guerrilleros que formaron parte de la operación se llevó a los pequeños prohibiéndoles ver el cuerpo de su padre y escondiéndolos en otra habitación.

"Creo que vamos a morir"

"Shay, creo que vamos a morir", sollozó uno de los niños pensando que no tendrían escapatoria. Mientras, el hombre que les había retenido volvía para, inexplicablemente, abrir la nevera y beber un zumo. Momentos después, asombrosamente, los menores pudieron escapar y volver con su familia.

De esta manera, el mandatario israelí ha pedido a la ONU que dejen de culparlos por lo que está ocurriendo en Gaza, por las miles de muertes en ataques o por inanición y por el terror que viven los gazatíes día a día desde el comienzo de esta ofensiva.