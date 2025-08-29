Detienen en Francia a uno de los jóvenes implicados en la agresión de Torre-Pacheco

A3 Noticias de la Mañana (16-07-25) Torre Pacheco pasa su primera noche sin disturbios bajo el fuerte blindaje policial

¿Qué ha pasado? A pesar de que el hombre tenía prohibido salir del país, cruzó la frontera, donde fue detenido para ser devuelto a España. El ya arrestado participó en la brutal paliza a un hombre de 68 años.

La Policía francesa detuvo a uno de los jóvenes implicados en la agresión a un hombre de 68 años en Torre Pacheco, Murcia, y lo devolvió a España, donde fue arrestado nuevamente por la Policía Nacional. Este joven, uno de los dos que acompañaban al presunto autor de la agresión a Domingo Tomás, fue detenido por la Guardia Civil acusado de omisión del deber de socorro. A pesar de tener prohibido abandonar el país, cruzó la frontera hacia Francia. En un juicio rápido en Irún, fue condenado a ocho meses de multa. El presunto autor material también fue detenido en Gipuzkoa.

La Policía francesa ha detenido a uno de los jóvenes implicados en la agresión a un hombre de 68 años en Torre-Pacheco, en Murcia. Los agentes han devuelto al detenido a España, donde de nuevo ha sido arrestado por la Policía Nacional.

Se trata de uno de los dos jóvenes que iban junto con el presunto autor material de la agresión a Domingo Tomás, vecino de Torre-Pacheco. Esto desencadenó graves disturbios y ataques a la población magrebí, que se prolongaron durante varios días en la localidad murciana.

El varón fue detenido por la Guardia Civil a los pocos días de la agresión acusado de un delito de omisión del deber de socorro. Entre las medidas cautelares dictadas contra él por un juzgado de San Javier están las de la retirada del pasaporte y la de la prohibición de abandonar el país.

A pesar de todo, el implicado cruzó la frontera en los últimos días. Al ser interceptado por la Policía de Francia lo devolvió a España.

Agentes de Policía en el puesto fronterizo de Biratou se hicieron cargo del joven. En ese momento, comprobaron que contra él existía una prohibición de abandonar el país dictada por el juzgado de San Javier que sigue todavía vigente.

Ocho meses de condena

El joven ha comparecido en Irún, ante el Juzgado de Primera Instancia, donde en juicio rápido se le ha condenado a ocho meses de multa con una cuota diaria de tres euros.

La sentencia considera que el detenido era consciente de que no podía abandonar España, y a pesar de todo cruzó la frontera hacia Francia.

El presunto autor material de la agresión de Torre-Pacheco también fue detenido en Gipuzkoa, en concreto en Errenteria, cuando pretendía coger un tren hacia Irún, con la intención de cruzar la frontera hacia Francia.