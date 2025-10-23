La salvaje cantidad de dinero que prepara Christian Horner para comprar un equipo de F1... ¡o fundar uno nuevo!

Según ha informado el diario 'The Times', el que fuera jefe de Red Bull tiene 1.500 millones de euros para regresar por todo lo alto a la Fórmula 1.

El finiquito que Red Bull le pagó a Christian Horner por su despido fue uno de los temas más calientes en el paddock de la Fórmula 1 durante las últimas carreras. Nadie se ponía de acuerdo con la cifra, pero todos coincidían en que era bien jugosa. Su papel como jefe de equipo durante más de dos décadas podía valer más de 100 millones de euros.

Y ahora Horner quiere reinvertir esa cifra, y mucho más, para volver a la competición pero esta vez como propietario. Quiere comprar uno de los equipos de la parrilla o fundar uno nuevo, según ha informado 'The Times'.

Para ello cuenta con un total de 1.500 millones de euros. No todos son suyos. Horner tendría importantes inversores detrás para revolucionar por completo la F1.

Se pregunta el citado medio en qué equipo podría invertir el ex de Red Bull. Y el nombre del grupo Renault, Alpine, es el primero que mencionan. Mucho se ha hablado sobre el futuro de los franceses en la competición. En 2026, por primera vez en mucho tiempo, no llevarán motores propios y serán clientes de Mercedes.

Y si la opción Renault no sale adelante, fundar un equipo de cero podría ser la decisión. El mismo papel que tomará Cadillac ya para el curso que viene.

Para eso ha preparado Horner y sus socios 1.500 millones de euros. Aunque fundar un equipo de cero los llevaría al final de la parrilla, y de forma contundente, durante los primeros años de competición. Algo que Horner no estaría dispuesto a tolerar.