Marko se despacha contra Christian Horner tras su salida de Red Bull: "Fue la decisión correcta"

El asesor de Red Bull carga contra Horner después de que fuera despedida: Laurent Mekies es el nuevo jefe y los resultados comienzan a llegar.

El culebrón Christian Horner acabó de manera abrupta en Red Bull: fue despedido de manera fulminante. Y no tienen un gran recuerdo de él. Helmut Marko, asesor de la escudería de las bebidas energéticas y uno de los grandes jefes, ha celebrado que Horner ya no esté con ellos.

En 'Servus TV' Marko ha dicho que ahora están mejor: "Creo que fue la decisión correcta".

Laurent Mekies es quien ha asumido el rol de jefe, procedente de Racing Bulls: "En la complejidad de la Fórmula 1, un técnico al mando es probablemente la mejor solución... entonces todo se construye más desde el punto de vista técnico".

En Monza, en el Gran Premio de Italia, se llevaron el triunfo con Max Verstappen. "Creo que con la velocidad que demostramos estaríamos al frente en casi todos los circuitos, ojalá por nuestro propio impulso...", dice Marko.

"Funciona porque todo el equipo trabaja de forma óptima, los pilotos también participan en la puesta a punto y ahora podemos aprovechar al máximo el potencial. El Mundial ha terminado, pero unas cuantas victorias estarían bien", espera un Marko que sabe que Max es capaz de todo.

El dominio de la Fórmula 1 es de McLaren. Oscar Piastri y Lando Norris serán los que se disputen el título en solitario.