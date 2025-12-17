La enigmática frase de Ferrero en su despedida a Carlos Alcaraz: "Ojalá hubiera podido continuar"

El entrenador ha publicado un comunicado en redes sociales en el que agradece el camino vivido, pero deja una frase, cuando menos, llamativa.

La separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero ha sacudido este miércoles el mundo del tenis. El número 1 del mundo y el mejor entrenador del año se separan tras un sobresaliente 2025 en el que han levantado ocho títulos incluyendo Roland Garros y US Open.

Samuel López se queda al frente del 'staff' del murciano a la espera de saber si alguien más completará su equipo.

Ferrero, minutos después del anuncio de Alcaraz, ha emitido otro comunicado en sus redes sociales en el que destaca una llamativa frase.

"Ojalá hubiera podido continuar", ha escrito antes de dar "gracias desde el fondo de mi corazón" al tenista de El Palmar por los siete años que han pasado juntos.

Comunicado íntegro de Juan Carlos Ferrero

Hoy es un día difícil. Una de esas cuando es difícil encontrar las palabras correctas. Decir adiós nunca es fácil, especialmente cuando hay tantas experiencias compartidas detrás.

Hemos trabajado duro, crecido juntos y compartido momentos inolvidables. Quiero agradecerles el tiempo, la confianza, el aprendizaje, y sobre todo, por las personas que me han rodeado durante todo este viaje.

Me llevo conmigo risas, retos superados, conversaciones, apoyo en momentos difíciles, y la satisfacción de haber sido parte de algo verdaderamente único.

Hoy, un capítulo muy importante de mi vida llega a su fin. Lo cierro con nostalgia, pero también con orgullo y emoción por lo que venga después. Sé que todo lo vivido me ha preparado para ser mejor.

Gracias Carlos por la confianza, el esfuerzo y por hacer que tu manera de competir me haga sentir tan especial. Te deseo todo lo mejor, tanto profesional como personalmente.

También me gustaría dar las gracias a todo el equipo por facilitar mi trabajo a lo largo de todos estos años. Contigo he aprendido que el trabajo no es solo tareas o resultados, sino sobre las personas que caminan a tu lado. Todos y cada uno de ustedes han dejado una marca en mí que nunca olvidaré.

Hemos sido un equipo increíble a pesar de las dificultades, y estoy seguro de que seguirán logrando grandes éxitos.

Ojalá hubiera podido continuar. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo.

Gracias desde el fondo de mi corazón.