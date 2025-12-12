"Me gusta más..."
Garbiñe Muguruza se 'moja' en la comparación entre Alcaraz y Sinner: "Vaya pregunta..."
La exnúmero uno del mundo ha sido la última en enfrentarse al debate del mejor tenista del mundo. Los ha comparado tanto por cualidades como por lo que transmiten en pista y no ha tenido dudas.
El pasado jueves, Garbiñe Muguruza fue nombrada codirectora del Mutua Madrid Open. Lo será junto a Feliciano López, que ocupa el cargo desde 2017. La extenista ganadora de dos 'Grand Slams' aprovechó en una entrevista para dar su opinión de la comparación entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.
"Vaya pregunta, qué voy a decir...", respondía la exnúmero uno, consciente de que ambos son los mejores tenistas del mundo. Finalmente tuvo que 'mojarse' y se decantó tanto por sensaciones como por nivel tenístico por el español: "Me gusta más Alcaraz porque le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner".
Comentó también para 'El Partidazo de COPE' las características que más destaca de cada uno, donde distinguió el talento de uno y la técnica de otro: "Alcaraz es mágico y Sinner es más robótico". Un debate que acostumbra a realizarse en los últimos tiempos en cuanto a los mejores de cada deporte, como se ha visto durante años con Leo Messi y Cristiano Ronaldo.
Para cerrar, la hispanovenezolana volvió a insistir en su preferencia por Carlitos: "Tanto por personalidad, como por tenis, Alcaraz me gusta más... Sinner es un jugador más reservado, más serio. Pero cuando ves a Alcaraz, ves que sonríe, que hace muecas, transmite más". De esta manera resolvía Garbiñe Muguruza la 'pregunta imposible', apostando por el talento nacional.