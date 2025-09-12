Carlos Sainz asume la realidad del Williams: "No es un coche que me guste..."

El español, que está teniendo un año de muy mala suerte en la Fórmula 1, dice que el Williams no se adapta a su estilo de conducción.

La última vez que Carlos Sainz puntuó fue en junio, en el Gran Premio de Canadá. Demasiadas citas sin sumar, sobre todo teniendo en cuenta que Alex Albon sigue colándose entre los diez primeros en casi todos los trazados. Y hay una explicación a ello más allá de la mala suerte que está atravesando Carlos.

En palabras que recoge 'Motorsport', Carlos reconoce que aunque sí se ha sentido bien al volante de su nuevo coche, nada tiene que ver con los que pilotó en el pasado.

"Creo que me he sentido bien con el coche todo el año. Relativamente bien, quiero decir, no es un coche que me guste conducir. No es mi estilo de conducción, no es lo que me encanta hacer", dice el piloto español.

Una conducción "muy particular": "Tiene una cosa muy particular que tienes que hacer con la conducción, pero cuando miras, para ser el primero año, mi ritmo de clasificación y mi ritmo de carrera, siempre ha sido bueno".

"Es únicamente que para conseguir un buen resultado estamos sufriendo mucho como equipo", completa Sainz.

Una vez más Carlos se quedó a un paso de los puntos. En Monza, en el Gran Premio de Italia, fue undécimo a menos de un segundo del Racing Bulls de Isack Hadjar, que marcó la última posición de puntos.