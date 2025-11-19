El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"

Entre líneas La reacción de Trump a la pregunta de la periodista sobre el caso Epstein evidencia hasta qué punto le están afectando las informaciones sobre su relación del el millonario pederasta. No obstante, las formas de Turump no sorprenden. No es la primera vez que ataca la libertad de los periodistas.

Las declaraciones de Donald Trump, llamando "cerdita" a la periodista Catherine Lucey, han generado una oleada de críticas. Lucey, corresponsal de Bloomberg en la Casa Blanca, preguntó al presidente sobre la desclasificación de documentos relacionados con Jeffrey Epstein. La respuesta de Trump, señalándola agresivamente, ha sido calificada como antidemocrática y contraria a la libertad de prensa. Personalidades como Jake Tapper de CNN y Gretchen Carlson han condenado su actitud. Bloomberg defendió a sus periodistas, afirmando que cumplen un servicio público esencial. Trump es conocido por sus ataques a periodistas, calificando sus preguntas como "fake news". Recientemente, insultó a Mary Bruce de ABC News, amenazando con retirar la licencia de la cadena.

"Calla. Calla, cerdita". Son las palabras que han desatado las críticas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El republicano contestaba así a la periodista Catherine Lucey que le preguntaba en el Air Force One sobre por qué no desclasificaba los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein si no contenían "nada incriminatorio" contra él.

Lucey es corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg y cubre habitualmente las informaciones económicas para esta cadena sobre Trump. La veterana periodista, que hacía esta pregunta absolutamente pertinente después de las nuevas informaciones que relacionan a Trump con Epstein, es una experta reportera que ha trabajado también para The Wall Street Journal y The Associated Press durante más de una década.

En una muestra del complejo momento que vive Trump, muy nervioso, muy a la defensiva y tocado por el caso Epstein, el presidente cortaba a la periodista muy agresivamente y señalándola con el dedo.

Unas formas antidemocráticas y contrarias a la libertad de prensa que han recibido numerosas críticas. Jake Tapper, uno de los presentadores estrella de la cadena CNN, calificaba la actitud del presidente de "repugnante y completamente inaceptable". La expresentadora de Fox News Gretchen Carlson también tachó el comentario de "repugnante y degradante".

Por su parte, Bloomberg ha emitido un comunicado en el que afirma que sus periodistas en la Casa Blanca "prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos". "Seguimos centrados en informar sobre asuntos de interés público de manera justa y precisa", han añadido.

Los ataques e insultos de Trump contra periodistas por no gustarle las preguntas que le formulan son habituales en sus ruedas de prensa, en las que suele acusarlos de difundir "fake news" (noticias falsas).

Este mismo martes llamó "pésima reportera" a Mary Bruce, de ABC News, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán. La periodista le preguntó por qué no ordenó al Departamento de Justicia publicar los papeles de Epstein, un antiguo amigo suyo, y esperó a que lo aprobara el Congreso. "Creo que eres una pésima reportera", dijo Trump, quien además amenazó con retirar la licencia de operación a la cadena ABC.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.