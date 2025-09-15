El serio aviso de un expiloto a Fernando Alonso por el regreso de Honda: "Tienen mucha memoria..."

Ralf Schumacher, expiloto de la Fórmula 1, dice que Honda no habrá olvidado los comentarios que Fernando hizo en el pasado cuando estaba en McLaren.

Fernando Alonso y Honda, otra vez juntos. Los recuerdos del pasado no son buenos. El asturiano terminó su etapa en McLaren Honda completamente desesperado porque el motor no paraba de fallar. "GP2 engine, GP2 engine" ("motor de GP2, motor de GP2"), fue una de las frases más recordadas de aquella época.

Y hay un piloto que ha lanzado una advertencia a Fernando. Es Ralf Schumacher, hermano del mítico Michael Schumacher. Y dice en 'Sky Sports Alemania' que en Honda no habrán olvidado lo que ocurrió hace una década: recordarán, seguro, aquella dolorosa frase de Alonso.

"Tuve la oportunidad de trabajar con dos fabricantes japoneses y aprendí una cosa: tienen mucha memoria", dice el expiloto alemán de la Fórmula 1.

Reconoce que Alonso ha cambiado su carácter en los últimos años: "No creo que las cosas fueran así en aquel entonces, cuando McLaren y Fernando Alonso, en particular, todavía estaban en su apogeo, cuando él no era precisamente conocido como el jugador de equipo con el carácter amable que ahora retrata, o que obviamente es ahora".

Pero a pesar de ello, cree que Honda llega a Aston Martin acordándose de aquellas críticas: "Honda tomó nota de eso, y persisten algunos prejuicios, estoy bastante seguro de eso. Quizá eso se pueda resolver con el tiempo, pero sé cómo son los japoneses y cómo funcionan, y no creo que haya mucho amor en este momento".

En Aston Martin comenzarán a trabajar con la unidad de potencia de Honda a partir de la temporada que viene, cuando entren en vigor las nuevas normas de la Fórmula 1.

Y esa unión es la que promete la última oportunidad a Fernando de luchar por el tercer mundial. Con 44 años el asturiano sigue en plena forma física. Y también con una ambición como cuando llegó a la competición a principios de este siglo. Si el motor y el coche funcionan, estará en la pelea.