La llamativa reflexión de Piastri sobre Fernando Alonso: "Sus estadísticas no reflejan..."

El piloto australiano destacó al de Aston Martin como uno de los grandes referentes de la historia de este deporte y señaló que sus estadísticas no reflejan su talento y su trayectoria.

El piloto australiano, Oscar Piastri, lidera el campeonato del mundo de Fórmula 1 y es el gran favorito a alzarse con el título. El de McLaren, que aún no había nacido cuando Fernando Alonso disputó su primera carrera en la categoría, considera al asturiano uno de los grandes referentes de toda la historia de este deporte.

De hecho, para Piastri, los resultados y las estadística no reflejan con justicia el gran talento que atesora el ovetense: "Le tengo mucho respeto a Fernando. Creo que es sin duda un piloto cuyas estadísticas no reflejan toda su trayectoria, y es uno de los mejores pilotos que ha visto este deporte".

Además, el australiano destacaba su relación y continuaba halagando las facultades del piloto de Aston Martin en palabras que publica 'MotorSportWeek': "Me llevo bien con él. Es alguien muy agresivo en la pista, pero creo que es obvio que es un piloto increíble que ha vivido muchas épocas diferentes".

Finalmente, el de Melbourne recordó la época en la que coincidió con Fernando en Alpine. "Creo que trabajar con él hace unos años fue una experiencia enriquecedora, en términos de las preguntas que le estaba haciendo, las cosas que estaba pensando, que sin duda, valió para acelerar un poco mi aprendizaje. Es un piloto fantástico y de nuevo. No creo que sus resultados o estadísticas reflejen ni de lejos todo su talento".